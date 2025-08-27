AirPods Pro Gen 2 köpes !

andreas_dock
Är på jakt efter ett par AirPods Pro (gen 2) i bra skick.
Helst med USB-C laddning, men Lightning funkar också ev.
Första generationen har en bugg som gör att man kan få brus i ena luren, därav är dessa inte av intresse.
(Äger ett par sådana redan som fick buggen, men då de var utanför garanti-tiden så erbjöd Apple inget utbyte eller hjälp…)
Tänker mig runt 50-60% av nypriset, beroende på skick (vilket är väldigt avgörande med tanke på att detta är in-ear -lurar…)
