AirPods Pro Gen 2 köpes !

Är på jakt efter ett par AirPods Pro (gen 2) i bra skick.

Helst med USB-C laddning, men Lightning funkar också ev.

Första generationen har en bugg som gör att man kan få brus i ena luren, därav är dessa inte av intresse.

(Äger ett par sådana redan som fick buggen, men då de var utanför garanti-tiden så erbjöd Apple inget utbyte eller hjälp…)

Tänker mig runt 50-60% av nypriset, beroende på skick (vilket är väldigt avgörande med tanke på att detta är in-ear -lurar…)

