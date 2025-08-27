- Registrerad
- Sep 2024
Kamrater,
Jag kör Nextcloud (NextcloudPi på en Raspberry Pi 5) och det går långsamt att ladda ned över internet.
Lokalt får jag, sedan jag skapade en lokal DNS-post i Pi-hole, närmare gigabitfart när jag laddar ned en stor (några GB) fil från hemsidan. Jag måste säga att jag är litet impad att Nextcloud rullar så bra på en sådan liten burk.
Men det är som sirap över Internet.
Chat-GPT tycker att Tp-link AX3000 4-Stream Wi-Fi 6 Router är boven och inte klarar av den typen av trafik, inte är byggd för det (jag har över 300 Mb/s uppströms när bredbandskollen får mäta). Min kamrat som har gigabitfart nedströms fick 5 MB/s när han tankade från Nextcloud-sidan.
Nå, det lutar åt att Tp-linken får bli accesspunkt, och jag får köpa mig en ny router. Den behöver inte ha WiFi eftersom AX3000:an kan sköta det.
Har någon tips på bra router, som är prissatt för en enkel, fåkunnig svensklärare, men snabb nog för att leverera åtminstone i närheten av min uppströmsfart och gärna mer. Jag förstår att märkhastigheten inte är flaskhalsen.
Vänligen, Ylan
Har hängt litet vidare med ChatGPT och kommit fram till detta:
MikroTik hEX S RB760iGS som jag hittat för under SEK 800:-
Som sedan eventuellt kan kompletteras med en 2,5 Gb/s switch, QNAP QSW‑1105‑5T och lika snabba donglar till min MBP och Hallonpaj. Vet någon om jag finner så mycket fart lokalt på det?
Vänligen, Ylan
- Tråden om PlayStation 5 | Slim | PRO20k
- Att köpa från Amazon14
- Dagens fynd — Diskussionstråden55k
- Långsam router uppströms (Nextcloud)1
- Rekomendationer på ljudanläggning för hemanläggning42
- AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X – bäst i klassen11
- Aggressivare påminnelser om att uppgradera Windows 10164
- Hur ofta vabbar ni?102
- Värdering av dator3
- Prestera i Battlefield 6-betan – säkra en plats i Slaget38
- Säljes 2x Asus VG248QE 1080p 144 Hz
- Köpes Playstation 3 tillbehör PS3
- Köpes AirPods Pro Gen 2 köpes !
- Säljes Sony WH-1000XM6
- Köpes HomePod köpes, både mini och den större modellen
- Köpes K: 7950X3D/9800X3D
- Skänkes MSI Optix MAG271CQR (defekt)
- Bytes PlayStation 5 Slim bytes mot PC
- Säljes Lenovo M710q Tiny Minidator (i5 7500T, 8GB DDR4, 256GB SSD)
- Säljes Gigabyte RTX 3070, CPU, RAM, MODERKORT.
- AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X – bäst i klassen11
- Här är de fem första rekryterna till Battlefield 6: Slaget11
- Framework lanserar RTX 5070-bestyckade Laptop 1611
- Veckans fråga: Vad är viktigast när du väljer skärm?64
- Nytt världsrekord i CPU-frekvens17
- Stor offentlig leverantör hackad57
- Kampanj: SweClockers Hexagon XXL Musmatta (Slutsåld!)61
- Corsair lanserar Xeneon Edge – touchskärm på 14,5 tum12
- Resa: Hälften av platserna paxade till Expedition Taiwan21
- Intel visar upp Clearwater Forest - Xeon med 288 E-kärnor30
Externa nyheter
Spelnyheter från FZ