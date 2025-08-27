Långsam router uppströms (Nextcloud)

Kamrater,

Jag kör Nextcloud (NextcloudPi på en Raspberry Pi 5) och det går långsamt att ladda ned över internet.

Lokalt får jag, sedan jag skapade en lokal DNS-post i Pi-hole, närmare gigabitfart när jag laddar ned en stor (några GB) fil från hemsidan. Jag måste säga att jag är litet impad att Nextcloud rullar så bra på en sådan liten burk.

Men det är som sirap över Internet.

Chat-GPT tycker att Tp-link AX3000 4-Stream Wi-Fi 6 Router är boven och inte klarar av den typen av trafik, inte är byggd för det (jag har över 300 Mb/s uppströms när bredbandskollen får mäta). Min kamrat som har gigabitfart nedströms fick 5 MB/s när han tankade från Nextcloud-sidan.

Nå, det lutar åt att Tp-linken får bli accesspunkt, och jag får köpa mig en ny router. Den behöver inte ha WiFi eftersom AX3000:an kan sköta det.

Har någon tips på bra router, som är prissatt för en enkel, fåkunnig svensklärare, men snabb nog för att leverera åtminstone i närheten av min uppströmsfart och gärna mer. Jag förstår att märkhastigheten inte är flaskhalsen.

Vänligen, Ylan