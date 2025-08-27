2x Asus VG248QE 1080p 144 Hz

glove
Säljer 2x Asus VG248QE som blivit över efter byte till en men större skärm. Vore kul om de kom till användning hos någon annan!
För båda gäller:
- 1920x1080p
- 144 Hz
- 1 ms responstid
- DisplayPort, HDMI, DVI-D
- Inbyggda högtalare (funkar men är inget magiskt i kvalitet)
- Bra skick, har tagit hand om dem
- Har originalförpackning, kan skicka
- Har kvitto på båda från 2014, 2015, tro det eller ej
- https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/gaming/vg248q...
Skärm 1:
Skickar med original DVI-D och strömsladd, båda 1.5 m långa.
Startpris 250 kr.
Skärm 2:
1 stackars pixel som inte visar rött, aldrig tänkt på under användning.
Kompar detta genom att skicka med DisplayPort (original DVI-D finns ej kvar) och strömsladd, båda 2 m långa, och ett lite lägre pris.
Startpris 200 kr.
Båda har som nämnt originalförpackning kvar så det är bara att tejpa ihop och skicka, i så fall mot en swish och fraktkostnad.
Alternativt upphämtning i Bagarmossen eller mötas typ längs gröna linjen i Stockholm innerstad.
