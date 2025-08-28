Säljer mitt MSI X570 - A PRO då jag inte har någon användning för det länger, samlar bara damm!

LinkG
Brand name: Asus
Item Model: X570-A PRO
Chipset: AMD X570
CPU Type: AMD Ryzen 5000/5000G/4000G/3000/3000G/2000/2000G
CPU Socket: Socket AM4
With CPU: no
RAM Bank: 4×DDR4 DIMM
RAM channel: 2
Max memory Capacity: 128GB
Memory description: support DDR4 4400（OC）MHz memory
PCI-E type: PCI-E 4.0,1×PCI-E X16,3×PCI-E X1,
Memory slots: 2×M.2,4×SATA III
Hard Drive Interface:SATA
FSB / HT:Mhz
I/O Interface: 4×USB3.2 Gen2,6×USB3.2 Gen1,6×USB2.0
Ports:1×HDMI1.4
Form Factor: ATX
Dimension: 30.4×24.3cm
Form Factor:CEB
