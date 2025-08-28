Tänker sälja mina stationära datorer

- Plats
- Västerås
- Registrerad
- Feb 2009
Har 2st stationära datorer som inte utnyttjas till sin fulla kapacitet och funderar på att lägga ut datorerna på marknaden eller sälja till något företag. Är extremt dålig på att räkna ut värdet på komponenter så hoppas någon klokare person än mig kanske kan hjälpa mig på traven.
Tack på förhand!
Dator #1
Processor
AMD Ryzen 5 7600 / 6 Cores / 12 Threads / 3.8 Ghz
Grafikkort
ASUS Dual Radeon RX 7800XT 16GB OC
Minne
Kingston Fury Beast RGB 32GB (2x16GB) / 5600MHZ / DDR5
SSD
Kingston NV2 M.2 1TB
Moderkort
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI
Kylning
be quiet! Pure Rock 2 - Svart
Nätaggregat
Cooler Master MWE Gold 650 V2
Chassi
Phanteks Eclipse G360A / Tempered Glass / DRGB
Övrigt
Lian Li GB-002 / GPU Support Bracket
WiFi
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Operativsystem
Windows 11 Home 64-bit Swedish
Dator #2
Processor
Intel Core i5-12400F (2.50GHz, up to 4.40GHz, 18MB Cache)
Grafikkort
12GB NVIDIA GeForce RTX 3060
Minne
16GB Corsair Vengeance (2 x 8GB DDR4 3200MHz)
SSD
1TB PCSpecialist PCIe M.2 SSD (2200MB/s Read, 1500MB/s Write)
Moderkort
Gigabyte B660 DS3H
Kylning
PCSpecialist FrostFlow 100 RGB V3 Series
Nätaggregat
Corsair CV Series CV550 (550W 80 Plus Bronze Certified)
Chassi
PCSpecialist K107 ARGB
WiFi
Intel Wi-Fi 6 AX200 2400Mbps/5GHz (802.11ax) + BT 5.0
Operativsystem
Windows 11 Home 64-bit Swedish
6000-7000~kr
--------
3000-4000kr~
- Tänker sälja mina stationära datorer1
- Intels Nova Lake-S nära färdigställda8
- Behöver hjälp med vettig prissättning på min nuvarande dator1
- Bättre stöd för Bluetooth-headset i Windows 1121
- Asus ROG Ally Z1 extreme7
- Inget Wifi på RPI 3B v1.2 | Bookworm 32 bit Lite0
- SweClockers - Marknadsreferenser (läs första inlägget innan du postar!)14k
- 3D skrivare - Diskussionstråden2,2k
- Kommentar: Det är aldrig rätt tid att köpa57
- Katt lika rolig som hårdvara! [Bild på din katt-tråden]4,1k
- Köpes Fanatec CSL Elite Steering Wheel McLaren GT3 V2
- Säljes Utrensning datorer
- Säljes Am4-paket: Asus Tuf B550 mATX, Ryzen 5600x, 32gb ddr4 3000mhz (2x16gb)
- Köpes AM4 Bräda sökes
- Köpes PCI-e och sata kabel till Corsair PSU
- Säljes Säljer mitt MSI X570 - A PRO då jag inte har någon användning för det länger, samlar bara damm!
- Säljes 2x Asus VG248QE 1080p 144 Hz
- Köpes Playstation 3 tillbehör PS3
- Köpes AirPods Pro Gen 2 köpes !
- Säljes Sony WH-1000XM6
- Intels Nova Lake-S nära färdigställda8
- Bättre stöd för Bluetooth-headset i Windows 1121
- AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X – bäst i klassen15
- Här är de fem första rekryterna till Battlefield 6: Slaget13
- Framework lanserar RTX 5070-bestyckade Laptop 1611
- Veckans fråga: Vad är viktigast när du väljer skärm?75
- Nytt världsrekord i CPU-frekvens19
- Stor offentlig leverantör hackad65
- Kampanj: SweClockers Hexagon XXL Musmatta (Slutsåld!)61
- Corsair lanserar Xeneon Edge – touchskärm på 14,5 tum12
Externa nyheter
Spelnyheter från FZ