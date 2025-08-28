Tänker sälja mina stationära datorer

Har 2st stationära datorer som inte utnyttjas till sin fulla kapacitet och funderar på att lägga ut datorerna på marknaden eller sälja till något företag. Är extremt dålig på att räkna ut värdet på komponenter så hoppas någon klokare person än mig kanske kan hjälpa mig på traven.

Tack på förhand!

Dator #1

Processor

AMD Ryzen 5 7600 / 6 Cores / 12 Threads / 3.8 Ghz

Grafikkort

ASUS Dual Radeon RX 7800XT 16GB OC

Minne

Kingston Fury Beast RGB 32GB (2x16GB) / 5600MHZ / DDR5

SSD

Kingston NV2 M.2 1TB

Moderkort

ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI

Kylning

be quiet! Pure Rock 2 - Svart

Nätaggregat

Cooler Master MWE Gold 650 V2

Chassi

Phanteks Eclipse G360A / Tempered Glass / DRGB

Övrigt

Lian Li GB-002 / GPU Support Bracket

WiFi

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Operativsystem

Windows 11 Home 64-bit Swedish