Tänker sälja mina stationära datorer

Tänker sälja mina stationära datorer

Har 2st stationära datorer som inte utnyttjas till sin fulla kapacitet och funderar på att lägga ut datorerna på marknaden eller sälja till något företag. Är extremt dålig på att räkna ut värdet på komponenter så hoppas någon klokare person än mig kanske kan hjälpa mig på traven.

Tack på förhand!

Dator #1
Processor
AMD Ryzen 5 7600 / 6 Cores / 12 Threads / 3.8 Ghz
Grafikkort
ASUS Dual Radeon RX 7800XT 16GB OC
Minne
Kingston Fury Beast RGB 32GB (2x16GB) / 5600MHZ / DDR5
SSD
Kingston NV2 M.2 1TB
Moderkort
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI
Kylning
be quiet! Pure Rock 2 - Svart
Nätaggregat
Cooler Master MWE Gold 650 V2
Chassi
Phanteks Eclipse G360A / Tempered Glass / DRGB
Övrigt
Lian Li GB-002 / GPU Support Bracket
WiFi
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Operativsystem
Windows 11 Home 64-bit Swedish

Dator #2
Processor
Intel Core i5-12400F (2.50GHz, up to 4.40GHz, 18MB Cache)
Grafikkort
12GB NVIDIA GeForce RTX 3060
Minne
16GB Corsair Vengeance (2 x 8GB DDR4 3200MHz)
SSD
1TB PCSpecialist PCIe M.2 SSD (2200MB/s Read, 1500MB/s Write)
Moderkort
Gigabyte B660 DS3H
Kylning
PCSpecialist FrostFlow 100 RGB V3 Series
Nätaggregat
Corsair CV Series CV550 (550W 80 Plus Bronze Certified)
Chassi
PCSpecialist K107 ARGB
WiFi
Intel Wi-Fi 6 AX200 2400Mbps/5GHz (802.11ax) + BT 5.0
Operativsystem
Windows 11 Home 64-bit Swedish

Medlem
6000-7000~kr
3000-4000kr~

