Intels Nova Lake-S nära färdigställda

Melding Plague

Intels Nova Lake-S nära färdigställda

Tulldeklarationer avslöjar att processorerna har nått teststadiet.

Läs hela artikeln här

Medlem

Ska bli riktigt intressant nästa år att se hur dessa 52 kärnor ställer sig mot 24 zen6 kärnor (om nu ryckterna stämmer) och om intel faktiskt lyckas med dessa cpuer.

I spel kommer dessa vara totalt meningslösa (en 16+4+4 hade förmodligen varit optimalt om schemaläggning fungerar som tänkt) men ska bli riktigt spännande att se hur dom ställer sig mot zen6 i produktiva laster! Är dock väldigt skeptiskt till att dom lyckas med tanke på att deras nuvarande 24 kärnor inte klarar av att slå 16 zen5 kärnor (ganska jämt beroende på typ av last)

here we go!

Medlem

Innebär en refresh av Arrow Lake att det passar i sockel 1851?

Medlem
Ja

Visa signatur

Ryzen 7 5800X3D | RX 7900 XT | OLED G6 G60SD

Medlem
Det ska vara samma sockel ja! Ny sockel ryktas för Core 300-serien men den kommer nog tidigast andra halvåret 2026, mer än ett år kvar med andra ord.

Osäkert om Arrow Lake Refresh kommer benämnas 200-serien men kan också bli 300.
I sådant fall tippar jag att Nova Lake döps till Core 400. Snurrigt men den som lever får se 🥳

Medlem

Jag har redan svurit att jag aldrig ska köpa Intel, av politiska skäl. Men vi diskuterar inte politik här så jag får inte gå närmare in på varför.

Visa signatur

“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!”

Medlem

Skiter i detta då jag har dubbelt ickeintresse. intel är inte en faktor i dag, det är sällan man har intresse av fler än sex-åtta kärnor.

Har förvisso en n100 för lite privat labbande men nått intel av den mer strömsluknade typen kommer inte in i mitt hem.

Visa signatur

Dualbot, w10, Ubuntu, 2600k

Medlem

Om intel kan lova att hålla sig till en sockel under en längre tid typ 4-5 år så kanske man hade gjort ett extra-bygge med dom... men helt oinstressant med intel sedan AMD släppte tyzen och AM4 sockeln.

Intels GPU venture däremot... hype!

Visa signatur

Xeon E5450@3.2ghz
9800GTX+

Medlem

Intel vet vad dom måste göra! Lite press ökar bara motivationen!

Visa signatur

r_wateralpha 0.3

