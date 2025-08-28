Intels Nova Lake-S nära färdigställda

Ska bli riktigt intressant nästa år att se hur dessa 52 kärnor ställer sig mot 24 zen6 kärnor (om nu ryckterna stämmer) och om intel faktiskt lyckas med dessa cpuer.

I spel kommer dessa vara totalt meningslösa (en 16+4+4 hade förmodligen varit optimalt om schemaläggning fungerar som tänkt) men ska bli riktigt spännande att se hur dom ställer sig mot zen6 i produktiva laster! Är dock väldigt skeptiskt till att dom lyckas med tanke på att deras nuvarande 24 kärnor inte klarar av att slå 16 zen5 kärnor (ganska jämt beroende på typ av last)