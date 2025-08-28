Behöver hjälp med vettig prissättning på min nuvarande dator

Tjena!

Listar min dator här nedan.

Chassi: Phanteks NV7 Svart

Mobo: X570 MSI Meg Ace

Gpu: Suprime 3080 (dock isär skruvat med vattenkylningsblock på)

Cpu: Amd 5800x

Ram: 32 gb 3600mhz cl 16

Nätagg: Corsair 850, medföljer blåa kablar

Lagring: 1gb ssd 2.5", 1gb m2 gen 3, 500gb m2 gen 4.

Kylning, alla vattenkylningskomponenter är EKWB förrutom pump+res combo där det är Alphacool

2st 360 radiatorer

Hard pipes, corsair frostade, med kopplingar där det behövs

11st Lian fläktar varav 3 är reversed.

Notering ledlamporna i Alphacool reservoaren fungerar inte alltid, men lyser.

Ett vattenkylt "backplate" vattenblock medföljer till GPU blocket som går att sätta dit för ännu bättre kylning, ej ditsatt.

Vad kan det här vara värt?