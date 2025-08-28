Behöver hjälp med vettig prissättning på min nuvarande dator
Tjena!
Listar min dator här nedan.
Chassi: Phanteks NV7 Svart
Mobo: X570 MSI Meg Ace
Gpu: Suprime 3080 (dock isär skruvat med vattenkylningsblock på)
Cpu: Amd 5800x
Ram: 32 gb 3600mhz cl 16
Nätagg: Corsair 850, medföljer blåa kablar
Lagring: 1gb ssd 2.5", 1gb m2 gen 3, 500gb m2 gen 4.
Kylning, alla vattenkylningskomponenter är EKWB förrutom pump+res combo där det är Alphacool
2st 360 radiatorer
Hard pipes, corsair frostade, med kopplingar där det behövs
11st Lian fläktar varav 3 är reversed.
Notering ledlamporna i Alphacool reservoaren fungerar inte alltid, men lyser.
Ett vattenkylt "backplate" vattenblock medföljer till GPU blocket som går att sätta dit för ännu bättre kylning, ej ditsatt.
Vad kan det här vara värt?
5000-6000kr~
