Inget Wifi på RPI 3B v1.2 | Bookworm 32 bit Lite

Har problem att få igång Wifi på min RPI 3B v1.2.

Kör Raspberry Pi Imager och kör senaste Bookworm 12 32 bit Lite OS.

När jag startar Pajen så funkar användarnamn och Lösen som jag satt i "Custom settings", men resten är inte där:

- Inget Wifi

- Språket är satt till engelska men jag valde Svenska

Ett tips var att ändra "firstrun.sh" där en inställning med språket hade hoppat ner ett steg, se här:

https://github.com/raspberrypi/rpi-imager/issues/1067#issueco...

Men efter att ha testat detta så funkar det fortfarande inte.

Även testat att ändra "raspi-config", men där får jag felet "There was an error running option s1 wireless lan"

Testat att ladda ner Ubuntu server, men även där så fanns det inget Wifi.

I början kunde jag iaf hitta att jag hade ett interface, men ju längre jag hållit på desto mer verkar det strula.

Någon annan som haft samma problem?

Börjar wifi chippet att degradera eller andra hårdvaruproblem/SD kortet?

Kör på original 5.1v 2.5a Psun.

Ethernet funkar, men kommer inte ha tillgång till det där den ska stå.