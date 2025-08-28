Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
MSI: 533 dagar senare - knappt någon OLED-inbränning
jonte6950
Medlem ★
●
Visa signatur
🎮 → 5700X3D • ROG STRIX B550-E GAMING • RTX 5080 16GB Ventus 3X OC
🖥️ → 2560x1440P Xiaomi 27" 27i Gaming Monitor G Pro Mini LED QHD 180Hz
⌨️ → Logitech G915 TKL Tactile
🖱️ → G-Pro Wireless
🎧 → ASUS ROG Delta II
Joppis
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz
Megacrash
Medlem ★
●
SCORPIUS
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Xiaomi MI 34"- 3440x1440 144Hz MONITOR:2 Optix MAG274R 27" 1080p 144Hz MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.
srgb
Medlem ★
●
Gender Bender
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel i5 12600K | Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 | Asus Geforce RTX 3060 Ti | 32 GB DDR4 | Fractal Design North | Corsair iCue Link H100i | Cooler Master V750 Gold i Multi
GuessWho
Medlem ★
●
Jagers
Medlem ★
●
BlackRed Guy
Medlem ★
●
Visa signatur
Power > Ideology
Syltmunken
Medlem ★
●
Lagers
Medlem ★
●
Visa signatur
Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 21 Aug : v0.6.0 Nu kan du dimra bilder på SweC!
Installera Custom SweC UserCSS
Glöm inte att Geeks har en egen Discord-server: discord.geeks.se