MSI: 533 dagar senare - knappt någon OLED-inbränning

Citat: Det nya systemet använder en CMOS-sensor för att känna igen ansikten. Systemet startar automatiskt när du inte sitter vid skrivbordet, vilket gör att skyddande cykler kan köras oftare, utan att störa användaren.

Å ena sidan smart.

Å andra sidan är jag inte så förtjust i saker som ska/kan spionera och ha kameror "i onödan".

Typ på laptops tycker jag det är smart med de modeller som har någon slider man kan dra för kameran när man inte vill använda den.

Då har man fortfarande möjlighet att använda webbkameran om man någon gång behöver ha videomöte eller har nytta av den till annat.

Men resten av tiden kan man ha den blockerad.

På stationära skärmar föredrar jag om det inte är några kameror alls.

Antingen kan jag skaffa en separat webbkamera om jag skulle känna att behovet är tillräckligt stort, eller så använder jag laptop de gångerna.

Nu är ju syftet med den här kameran ett annat.

Men är det säkert att det inte kan missbrukas ?

Kan skärmarna hackas ?