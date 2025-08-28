Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

MSI: 533 dagar senare - knappt någon OLED-inbränning

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

MSI: 533 dagar senare - knappt någon OLED-inbränning

OLED-skärmarnas största akilleshäl är snart ett minne blott.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

har inte vågat mig på OLED pga detta, kan vara dags nudå!

Visa signatur

🎮 → 5700X3D • ROG STRIX B550-E GAMING • RTX 5080 16GB Ventus 3X OC
🖥️ → 2560x1440P Xiaomi 27" 27i Gaming Monitor G Pro Mini LED QHD 180Hz
⌨️ → Logitech G915 TKL Tactile
🖱️ → G-Pro Wireless
🎧 → ASUS ROG Delta II

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Låter min OLED köra pixel refresh när den frågar om det var 4:e timme i drift. Kör sällan ljusstyrka över 50% osv. Är inte ett dugg orolig

Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

“i princip obefintliga”

Det tolkar jag som att det ändå blev inbränning även om det inte blev så pass mycket i förhållande till hur skärmen kördes...

Inbränning är inbrännig oavsett hur litet det är...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag läser: Denna tekniken är för dom som är på det klara vad dom köper och behandlar den korrekt.
Ej för gemene man som bara köper skärm för att en skärm är en skärm.

Visa signatur

CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Xiaomi MI 34"- 3440x1440 144Hz MONITOR:2 Optix MAG274R 27" 1080p 144Hz MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tillverkare gör ett påstående angående sin produkt, men bifogar inga bilder för att backa upp sitt påstående.

Knappt någon inbränning är ju också subjektivt.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har en OLED-skärm från Philips och upptäckte svaga inbränningar redan efter ett halvår, och detta trots pixel refresh när den säger till om det, pixel orbiting och relativt låg ljusstyrka på 20 av 100. Vet inte om det är ett måndagsexemplar eller om det har blivit lite för långa sessioner med statisk bild. Lite besviken ändå då vår LG CX som har 5 år på nacken inte har några synliga inbränningar alls.

Visa signatur

Intel i5 12600K | Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 | Asus Geforce RTX 3060 Ti | 32 GB DDR4 | Fractal Design North | Corsair iCue Link H100i | Cooler Master V750 Gold i Multi

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Citat:

Det nya systemet använder en CMOS-sensor för att känna igen ansikten. Systemet startar automatiskt när du inte sitter vid skrivbordet, vilket gör att skyddande cykler kan köras oftare, utan att störa användaren.

Å ena sidan smart.

Å andra sidan är jag inte så förtjust i saker som ska/kan spionera och ha kameror "i onödan".
Typ på laptops tycker jag det är smart med de modeller som har någon slider man kan dra för kameran när man inte vill använda den.
Då har man fortfarande möjlighet att använda webbkameran om man någon gång behöver ha videomöte eller har nytta av den till annat.
Men resten av tiden kan man ha den blockerad.

På stationära skärmar föredrar jag om det inte är några kameror alls.
Antingen kan jag skaffa en separat webbkamera om jag skulle känna att behovet är tillräckligt stort, eller så använder jag laptop de gångerna.

Nu är ju syftet med den här kameran ett annat.
Men är det säkert att det inte kan missbrukas ?
Kan skärmarna hackas ?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Min skärm har också massa funktioner för att minimera inbränningmen min ser ut som "skit" efter mindre än 2 år:

I stort sett alla "hela" färger man testar ser ok och är bara mörkare greyscale där det syns med ögat, typ exakt den nyansen som används för dark mode på alla hemsidor så när jag sitter och surfar så syns allt det där.

Skulle vilja ha en high end mini-led skärm men finns i stort sett inte idag, är bara OLED överallt.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Asus PG27UCDM här, köpt i februari, inga som helst tecken på inbränning och jag förväntar mig inga tecken på inbränning dem kommande 2 åren heller, skärmen känns sjukt stabil.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av LeVvE:

Min skärm har också massa funktioner för att minimera inbränningmen min ser ut som "skit" efter mindre än 2 år: https://imgur.com/7Zh8E63.jpg

I stort sett alla "hela" färger man testar ser ok och är bara mörkare greyscale där det syns med ögat, typ exakt den nyansen som används för dark mode på alla hemsidor så när jag sitter och surfar så syns allt det där.

Skulle vilja ha en high end mini-led skärm men finns i stort sett inte idag, är bara OLED överallt.

Gå till inlägget

Wow! 😬

Det ser bedrövligt ut!

Vad har du du för skärm?

Visa signatur

Power > Ideology

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Megacrash:

“i princip obefintliga”

Det tolkar jag som att det ändå blev inbränning även om det inte blev så pass mycket i förhållande till hur skärmen kördes...

Inbränning är inbrännig oavsett hur litet det är...

Gå till inlägget

Nu tycker jag du är binär. Så om inbränningen är knappt existerande efter 10 är det ändå ett problem? Mer sannolikt att annat fallerar innan det eller att man köper en ny av andra skäl.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av BlackRed Guy:

Wow! 😬

Det ser bedrövligt ut!

Vad har du du för skärm?

Gå till inlägget

Samsung G8 34" G85SB så första generationen QD-OLED ultrawide skärm. Har varit i kontakt med Komplett så får se vad det blir där, ska vara 3 års garanti och pratade med supporten innan köp om garanti för inbränning.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag vågar mig nog inte på OLED än på skrivbordet. En skärm ska ju kunna hantera vad som än visas på skärmen. Man ska inte behöva t.ex gömma Taskbaren eller andra saker för att inte få inbränning. Skulle säkert fungera bra men lite saker som känns oklara än för mig iaf.

  1. Har aldrig fått inbränning på någon IPS-skärm genom åren. Men med OLED verkar det vara större chans fast den är väldigt liten.

  2. Kommer min då inköpta OLED skifta i ljusstyrkan beroende på vad som visas på skärmen?

  3. Har skärmen fläkt eller inte?

  4. Hur är det med texthanteringen? Sägs ju vara borta om man kör högupplöst 4k typ.

  5. Kommer den vilja rensa pixlar efter många timmar precis när jag är inne i något att göra. Kommer den röra på bilden för att motverka inbränningar?

  6. Hur mycket längre tid kommer den ta för starta när man rör på musen efter efter några timmar och den gått i sleep? (gäller säkert många nya skärmar oberoende på teknik?)

Det verkar ju som att det mesta jag funderar på börjar att lösas. Se om jag vågar mig på OLED snart eller om det blir en IPS igen. OLED på skrivbordet är ju fortfarande dyra men börjar ju verkligen gå ner i pris sista tiden.

Har nu min andra TV OLED och är supernöjd med den. Underbar bild!

Visa signatur

Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 21 Aug : v0.6.0 Nu kan du dimra bilder på SweC!
Installera Custom SweC UserCSS
Glöm inte att Geeks har en egen Discord-server: discord.geeks.se

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar