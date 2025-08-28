Forum Datorkomponenter Grafikkort Övrigt Tråd

Felanmälan eller ångerrätt

Felanmälan eller ångerrätt

Är lite kluven kring detta. Fick hem ett 9070 xt från Inet och ersatte mitt 3080. DDU först etc. Men kortet visar artefakter i alla spel/benchmarks och kraschar.

Har försökt allt jag kan hitta på nätet för att fixa det, utan resultat.

Men jag har ju hört många som har problem med drivrutiner för dessa kort. Så felanmäler jag det kanske jag åker på felsökningsavgift + frakt om det visar sig att kortet inte är defekt. Vill ju verkligen inte ha tillbaka det här jävla kortet, för jag har redan slösat flera timmar på diverse "fixes" och research.

Så, vore det bättre att bara nyttja ångerrätten istället? Skickar jag in det nu och kortet är på vift i flera veckor löper väl ångerrätten ut, eller?

Hur har det gått för andra i liknande situation när ni handlat från Inet

Skulle du skicka in ett defekt kort på ångerrätt och någon annan hittar felet så lär du bli anklagad för att ha sabbat det. Är det defekt så är det, oavsett vad orsaken är.

Provat med en ny windows install eller linux? Kan ju installera på en annan hårddisk så du inte rensar den vanliga bara för att testa.

Självklart måste du säga till Inet att det är problem med kortet! Annars kommer ju någon annan få det istället.

vad har du för power på nätagg? har du re-seatat kortet så det sitter ordentligt? vilken skärm? sladd till skärmen?

Du kan naturligtvis använda ångerrätten, såvida inte tiden för den gått ut. Det som räknas är tidpunkten när du meddelar att du vill utnyttja den, så den kommer inte löpa ut medan kortet befinner sig hos transportören.

Rekommenderar dock att du, om du väljer att nyttja ångerrätten, ändå påpekar felet till Inet, så
1. De inte testar kortet, upptäcker fel och får för sig att du orsakat det.
2. Det defekta kortet inte säljs vidare till någon annan kund.
3. Du framstår som en vuxen person och inte som en sk*tstövel.

Jo men självklart. Jag menar ju att jag funderar på att be om pengarna tillbaka just för att kortet verkar defekt/inte fungerar för mig, istället för ytterligare huvudvärk som kan komma genom att jag skickar in det på lagning osv

Jag köpte det från Fyndhörnan, så kanske är det någon som skickat tillbaka det utan att säga att det är defekt? Dock tycker man väl att dom borde kontrollera grejer dom får tillbaka innan dom sätts tillbaka i försäljning

Har du artefakter i alla spel och krasher behöver du inte oroa dig för att det är drivrutinsproblem.

Kortet är garanterat defekt.

