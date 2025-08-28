Felanmälan eller ångerrätt

Är lite kluven kring detta. Fick hem ett 9070 xt från Inet och ersatte mitt 3080. DDU först etc. Men kortet visar artefakter i alla spel/benchmarks och kraschar.

Har försökt allt jag kan hitta på nätet för att fixa det, utan resultat.

Men jag har ju hört många som har problem med drivrutiner för dessa kort. Så felanmäler jag det kanske jag åker på felsökningsavgift + frakt om det visar sig att kortet inte är defekt. Vill ju verkligen inte ha tillbaka det här jävla kortet, för jag har redan slösat flera timmar på diverse "fixes" och research.

Så, vore det bättre att bara nyttja ångerrätten istället? Skickar jag in det nu och kortet är på vift i flera veckor löper väl ångerrätten ut, eller?

Hur har det gått för andra i liknande situation när ni handlat från Inet