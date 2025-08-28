Guitar hero Trådlös gitarr till Playstation 2

Tjena,

Har en trådlös guitar hero gitarr till Playstation 2 (med dongle) som jag tänkte sälja, alternativt byta till en Ps3 variant.

Gitarren fungerar och dongle fungerar också utan problem. Jag har gjort en liten modifikation på gitarren.

Det jag har gjort är att jag har tagit bort "klick" ljudet på själva strummen (tror att det är en ALPS switch och jag öppnade helt enkelt upp den och tog bort klick mekanismen)

Den fungerar fortfarande utan problem, men tänker att jag noterar det.

Lånad bild för tillfället och laddar upp en original bild i efterhand.

Pris: Bud? Känner jag mig nöjd med priset så säljs det, annars avvaktar jag med försäljningen.

Säljer till vem jag vill, när jag vill, om jag vill osv osv..

Med Vänlig Hälsning,

Arya

