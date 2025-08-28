R5 1600x, R9 390 8gb, 24gb ram

malmmalm
Medlem
●
Ryzen 5 1600x
R9 390 8gb använder äldre drivrutin
24 gb ram 1x8 + 1x16 körs i 2133mhz
Moderkort från någon Acer. går ej att uppgradera mer än till r7 1700
PSU någon äldre historia på 750w 1x8 + 1x6 pin
Bios lever sitt eget liv men går att navigera med tålamod
120gb ssd med win 10 sitter med silvertejp
Chassie med glassida vet ej märke. Det är slaktat inuti där hårddiskarna sitter.
Funkar ok som CS2 dator om man inte förväntar sig högsta FPS bör fungera till andra äldre spel
Kan skickas men står ej postens hantering.
Bud från 500?
