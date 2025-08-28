R5 1600x, R9 390 8gb, 24gb ram

Ryzen 5 1600x

R9 390 8gb använder äldre drivrutin

24 gb ram 1x8 + 1x16 körs i 2133mhz

Moderkort från någon Acer. går ej att uppgradera mer än till r7 1700

PSU någon äldre historia på 750w 1x8 + 1x6 pin

Bios lever sitt eget liv men går att navigera med tålamod

120gb ssd med win 10 sitter med silvertejp

Chassie med glassida vet ej märke. Det är slaktat inuti där hårddiskarna sitter.

Funkar ok som CS2 dator om man inte förväntar sig högsta FPS bör fungera till andra äldre spel

Kan skickas men står ej postens hantering.

Bud från 500?

