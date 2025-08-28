Mini-ITX X3D Gamingdator - Strix 27” WOLED 240hz

1. Säljer en komplett liten tyst effektiv mini itx gamingdator med lite gott och blandat nytt och äldre teknik samt en glossy woled skärm i toppenskick.

ITX Dator:

Spec:

NZXT H1 (vit)

AMD Ryzen 5700X3D (aio noctua 140)

32gb G.skill Trident Z Neo RGB 3600/cl16

Asus Rog Strix 470i itx am4

Asus RTX 5060ti 16gb

2TB ssd nvme (1 slot ledig)

SFX 650W Gold modulär

2. Monitor - WOLED

26.5”

QHD 2560x1440

240Hz

10-bit

WOLED (glossy)

G-Sync / Freesync Premium

Gen 3 kylteknik

Vesa 100x100 Inklusive adapter

Originallådan med alla tillbehör

Kan säljas som ett paket (datorn + skärm), säljs ej i separata delar.

Kan även tänkas byta mot en nyare intel nuc enthustiast eller en större Oled skärm, kom med förslag i pm.

Öppen för bud, inget är bindande och väljer att sälja om det känns rätt.

