Mini-ITX X3D Gamingdator - Strix 27” WOLED 240hz

MuffeG
Medlem
●
1. Säljer en komplett liten tyst effektiv mini itx gamingdator med lite gott och blandat nytt och äldre teknik samt en glossy woled skärm i toppenskick.
ITX Dator:
Spec:
NZXT H1 (vit)
AMD Ryzen 5700X3D (aio noctua 140)
32gb G.skill Trident Z Neo RGB 3600/cl16
Asus Rog Strix 470i itx am4
Asus RTX 5060ti 16gb
2TB ssd nvme (1 slot ledig)
SFX 650W Gold modulär
2. Monitor - WOLED
26.5”
QHD 2560x1440
240Hz
10-bit
WOLED (glossy)
G-Sync / Freesync Premium
Gen 3 kylteknik
Vesa 100x100 Inklusive adapter
Originallådan med alla tillbehör
Kan säljas som ett paket (datorn + skärm), säljs ej i separata delar.
Kan även tänkas byta mot en nyare intel nuc enthustiast eller en större Oled skärm, kom med förslag i pm.
Öppen för bud, inget är bindande och väljer att sälja om det känns rätt.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.