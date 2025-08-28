Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

ITX dator, RTX5080 FE + Ryzen 9700x

1
Quizmästare Gävle 2022

ITX dator, RTX5080 FE + Ryzen 9700x

Kollar om någon är sugen på en komplett spelmaskin!

Fractal Design Ridge
Nvidia 5080 FE
Ryzen 9700x
G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36
Kingston nv3, 2TB ssd
Gigabyte B650I AX
Noctua NH-L12S
Corsair SF750

Moderkort, cpu, gpu, kylare och chassit är från i maj 2025, resten lite varierande ålder men inget lastgammalt. Kan mötas upp i norra Stockholm eller ev skicka mot förskottsbetalning.

Kvitton finns på allt

Datorn jag använder just nu
https://www.sweclockers.com/galleri/13459-triggers-xproto-n

Medlem

Skulle byte mot en bärbar vara av intresse?

Bärbar:Lenovo Legion Pro 7i 16 - Intel Core i9-14900HX - RTX 4080 12GB GDDR6 - 32 GB DDR5-5600MHz - 2x4TB M.2 SSD | Dell Alienware AW3225QF 4K QD-OLED | Acer Predator XB271HU | Klipsch Reference R-51PM | Sennheiser HD 560S med V-MODA BoomPro Mikrofon |
Keychron K4 Pro QMK/VIA RGB Hot Swap K Pro Brown | Logitech Pro X Superlight | Keychron K4 Pro QMK/VIA RGB Hot Swap K Pro Brown | Platta: Ipad 9th Gen | Nätverk: Unifi Dream Router

Twitch: https://www.twitch.tv/revolt_III

Medlem

Kan du tänka dig att sälja 5080 FE separat? Om ja, riktpris?
Bor i norra Stockholm så ett ev. möte kan lösas!

1
