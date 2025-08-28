Corsair RX120 3x starter kit.

Köpte ett kit med 3st pga priset 790kr med fri frakt. Upptäkte en dag efter köpet att Amazon även ger 100kr höst rabatt. Otur för mig. De följde med en iCUE link hub (Den minsta). Kartongen ser lite sliten ut även om den var välförpackad från Amazon i en skyddande Amazon kartong. Kanske var priset därav. De finns större och mer avancerade iCUE hubbar så jag förmodar att en sådan krävs om man vill installera fler iCUE produkter. Går det endast att ha 3st fläktar i den medföljande hubben?