Proxyproblem vid vissa sidor!

Hej alla.

Har ett jobbigt problem med min dator.

Vissa sidor kommer jag in på, t.ex min BRF, sen när jag skall boka tvättstugan, så står det "Webbplatsen kan inte nås xxxxxx tog för lång tid på sig att svara.

Testa att

kontrollera anslutningen

kontrollera proxyn och brandväggen

köra nätverksdiagnostik för Windows

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT"

Sjukt störigt problem. Kan ingenting om proxyservers men uppskattar all hjälp.

Har testat det enkla som att köra googles egna proxyservrar. 8.8.8.8 samt 8.8.4.4.

Detta problem uppstår med både chrome, edge, firefox, brave etc.

Har testat att inaktivera brandvägg och F-secure. Men problemet kvarstår.

Någon som har några tips man kan testa?