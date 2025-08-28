7800x3d pc pris?

Hej! Jag undrar om någon skulle kunna hjälpa mig sätta ett pris på den här datorn:

AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz 104MB

Asus TUF Gaming 1000W Gold ATX 3.1

Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 1TB

ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI

Arctic Liquid Freezer II 240

Phanteks T30 120MM PWM 3-Pack

Fractal Design Meshify 2 Compact Svart Solid

G.Skill 32GB (2x16GB)DDR5 6000MHz CL30 Trident Z Neo

Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB

Den har inget grafikkort i sig.

Tack på förhand!