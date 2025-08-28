7800x3d pc pris?

Hej! Jag undrar om någon skulle kunna hjälpa mig sätta ett pris på den här datorn:
AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz 104MB
Asus TUF Gaming 1000W Gold ATX 3.1
Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 1TB
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
Arctic Liquid Freezer II 240
Phanteks T30 120MM PWM 3-Pack
Fractal Design Meshify 2 Compact Svart Solid
G.Skill 32GB (2x16GB)DDR5 6000MHz CL30 Trident Z Neo
Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB
Den har inget grafikkort i sig.
Tack på förhand!
Jag säger 8000-9000kr så får vi se vad andra tycker
Håller med
me3 8k
Ungefärlig motsvarande nytt:
Så 7-8k kanske?
