Sapphires moderkort närmar sig lansering

Melding Plague

Sapphires moderkort närmar sig lansering

Snart ökar konkurrensen på moderkortsmarknaden när Sapphire förebereder sig för global utrullning.

Medlem

Tycker ändå att Sapphire både enbart köra Intel om dom heter just "Sapphire". Dom kanske ska döpa om sig till "Ruby" med tanke på att dom endast kör AMD.

Medlem

De gör bra grafikkort, så detta kan nog bli bra. Kan tänka mig ett Sapphire mobo.

Medlem

Min nästa mammabräda blr från MSI, men visst visar det sig att sapphire är bra så kan det mycket väl bli ett sådant längre fram. Vill inte va försökskanin på deras första generation bara.

Medlem

Var sugen på dessa men köpte nyss en processor här på marknaden och lite för lång väntan till 4 november (enligt Inet). Nästa gång!

