3060 eller 3070 som present till spelande bror?

3060 eller 3070 som present till spelande bror?

Jag tänkte överraska min bror med ett nytt (begagnat) grafikkort. Han har ett GTX 1070 som han köpte för typ 10 år sen och med tanke på att han mest spelar så tänkte jag att ett 3060 eller 3070 skulle bli en bra uppgradering.

Jag ser att de ligger ganska nära varandra i slutpris på Tradera, skiljer bara nån hundralapp, och då tänker man automatiskt att ett 3070 är det självklara valet. Men de har bara 8GB VRAM medan 3060 har 12GB.

Vad vore det bästa köpet om han kommer behålla det här kortet lika länge som han haft sitt 1070?

3070 alla dagar i veckan, 12gb vram på 3060 är enbart ett försäljningsknep och inget det kortet är kraftfullt nog att kunna utnyttja oavsett.

Då måste han ju ha köpt GTX 1070 när det precis kom ut. 3000 serien är 5 år gammalt nu alltså hälften så gammalt kan man säga. Det kommer inte hålla lika länge.

Ett kort från nuvarande modeller som finns idag har bättre chans att hålla lika länge. Gärna med mer vram än 8GB.
Med det sagt förstår jag med tanke på att du jagar begagnat att plånboken inte håller kanske för ett kort i 5000kr+ klassen.
3060 vs 3070 kommer 3070 vara bättre valet, men ha då i åtanke att den kommer inte orka lika länge som hans 1070 precis gjort. Beror såklart på vad som spelas också.

