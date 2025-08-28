Tacksam för Tips från någon som är kunnig här...

Skall köpa en färdigbyggd gaming dator..

Hittat denna något begagnad, men ''tror'' jag kan få en bättre till det priset alt. likadan för lägre pris..

19,000 kr:

PCSpecialist Ultra

i7-14700KF, 14:e gen, kärnor 20, trådar 28

3,4 Ghz max 5,6 Ghz

CPU Cache 33 Mb, CPU socket LGA1700, Chipset Z790

ASUS PRIME Z790-P

32 Gb Ram

1000 Gb ssd

GeForce RTX 4070 Ti Super

Windows Home

Den ska vara bra och billig. 13,000 – 19,000 kr

Se diskret ut. Ingen disco burk helst med lampor o skit..

Tacksam för för tips….. vilka delar jag skall välja.

Kollar nämligen på denna sida:

https://www.pcspecialist.se/datorer/intel-home-office-pc-V/

Snälla hjälp mig