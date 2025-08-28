Tacksam för Tips från någon som är kunnig här...

zekez
Medlem
●
Skall köpa en färdigbyggd gaming dator..
Hittat denna något begagnad, men ''tror'' jag kan få en bättre till det priset alt. likadan för lägre pris..
19,000 kr:
PCSpecialist Ultra
i7-14700KF, 14:e gen, kärnor 20, trådar 28
3,4 Ghz max 5,6 Ghz
CPU Cache 33 Mb, CPU socket LGA1700, Chipset Z790
ASUS PRIME Z790-P
32 Gb Ram
1000 Gb ssd
GeForce RTX 4070 Ti Super
Windows Home
Den ska vara bra och billig. 13,000 – 19,000 kr
Se diskret ut. Ingen disco burk helst med lampor o skit..
Tacksam för för tips….. vilka delar jag skall välja.
Kollar nämligen på denna sida:
https://www.pcspecialist.se/datorer/intel-home-office-pc-V/
Snälla hjälp mig
Hade heller köpt denna:
https://www.komplett.se/product/1321647/gaming/gamingdator/ga...
Tycker inte 19 000kr är speciellt bra pris för den begagnade datorn du hittat.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.