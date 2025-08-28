Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Tacksam för Tips från någon som är kunnig här...

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Tacksam för Tips från någon som är kunnig här...

Skall köpa en färdigbyggd gaming dator..

Hittat denna något begagnad, men ''tror'' jag kan få en bättre till det priset alt. likadan för lägre pris..

19,000 kr:

PCSpecialist Ultra
i7-14700KF, 14:e gen, kärnor 20, trådar 28
3,4 Ghz max 5,6 Ghz
CPU Cache 33 Mb, CPU socket LGA1700, Chipset Z790
ASUS PRIME Z790-P
32 Gb Ram
1000 Gb ssd
GeForce RTX 4070 Ti Super
Windows Home

Den ska vara bra och billig. 13,000 – 19,000 kr

Se diskret ut. Ingen disco burk helst med lampor o skit..

Tacksam för för tips….. vilka delar jag skall välja.

Kollar nämligen på denna sida:

https://www.pcspecialist.se/datorer/intel-home-office-pc-V/

Snälla hjälp mig

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hade heller köpt denna:
https://www.komplett.se/product/1321647/gaming/gamingdator/ga...
Tycker inte 19 000kr är speciellt bra pris för den begagnade datorn du hittat.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar