seasonic prime tx 1600w atx 3.1, nedsatt pris och tankar

Tjena.

Är ute efter ett nätaggregat så jag svängde in på Inets sida och såg att dom hade ett nedsatt pris nu på deras seasonic prime tx 1600w atx 3.1.

1600 watt är överkant för de jag ska ha de till. hade räkt med 1300wat.. Men nu kostar deras seasonic prime tx 1600w atx 3.1 nästa som ett seasonic prime tx 1300 watt.

Men så funderade jag lite. Då jag varit ute ur loopen för länge så har jag ingen koll längre på vad som kommer. Gogglade lite och kollade runt. Åh tydligen kommer seasonic med en ny serie i början på nästa år. Visserligen för klena. Lär ha minst 1200 Watt.

Men har ni någon koll på om seasonic kommer med något nytt som jag kanske har missat i 1200- 1600 watt klassen och uppåt.

De andra märkena är inte intressanta och jag kollar bara på Certifiering Titanium.