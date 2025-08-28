X (twitter) fyller telefonen.

Tja.

Twitter verkar vara den app som hoggar mest lagringsutrymme i världshistorien, utan rimlig anledning.

I mitt fall tar twitter (x) upp strax över 9 gb. I jämförelse behöver facebook ca 1.5 gb.

Är det någon som känner till varför och om det finns något rimligt sätt att rensa bort skräpet utan att ta bort appen eller viktig data? Observera att det inte är cachen jag menar utan "data" som det så beskrivs.

Tacksam för feedback.

/Daniel