Dator till 10-åring - MC, Roblox, Fortnite

Hej,

Dottern har fått låna min gamla bärbara senaste året och spelat Roblox, Minecraft, lite Fortnite och Slime Rancher. Hon tycker också om att rita i Paint och Artweaver med en gammal ritplatta. Dessvärre har den nu gett upp helt och är på väg till tippen. Nu finns det bara jobb-datorer av typ Mac kvar i hemmet...

Skulle vilja överraska henne med en egen, första dator, lagom till födelsedag.

Stationär burk denna gången.

Tittat här och på blocket/facebook men hänger inte längre med i vad som är bra nog i form av GPU eller CPU. När jag byggde dator sist var vi på GTX 490, verkar tillkommit lite siffror sen dess

Ser ju gärna att hon inte "växer ur den" på ett år då budgeten är, och för alltid kommer vara, begränsad. Tangentbord, mus och headset har jag sen innan.

Vad jag söker:

- Dator som klarar ovanstående och liknande spel men som kanske också klarar sig i 2-3 år (om det är en rimlig önskan?). Hon är inte kräsen med grafiken, viktigast är ju att det flyter någorlunda laggfritt.

- Skärm, 24" men gärna större

Budget:

Runt 3k för datorn (om det är möjligt baserat på mina behov ovan)

Runt 1k max för skärm.

Antar att det blir nån hundring för frakt också om det inte är i närheten.

Bor i södra Småland, men kan såklart köra några mil för rätt maskin eller stå för frakt om det går att skicka.

Tacksam för all hjälp man kan få med vad man ska titta efter, eller om ni har nåt att sälja.

