Tv4 försvinner från marknätet vid årsskiftet.

| AMD Ryzen 9 5950X | Sapphire Pulse RX 9070 XT | Asus Prime X370-Pro | Asus BW-16D1HT | Corsair Vengeance LPX 3600MHz 2x16gb | Intel 600P 256GB | PNY CS900 2TB | Intel 540 240GB | 2 x WD Blue SSD 500GB | EVGA Supernova G3 1000W | Noctua NH-DH14 | Dell Ultrasharp U3415w 34" | Corsair Obsidian 750D Airflow | Logitech Z-680 | Logitech G213 | Logitech G502 X | QPAD FX 36 Pro Medium | Win 11 Home |
*Det är synd om människorna* Strindberg
| AMD Ryzen 9 5950X | Sapphire Pulse RX 9070 XT | Asus Prime X370-Pro | Asus BW-16D1HT | Corsair Vengeance LPX 3600MHz 2x16gb | Intel 600P 256GB | PNY CS900 2TB | Intel 540 240GB | 2 x WD Blue SSD 500GB | EVGA Supernova G3 1000W | Noctua NH-DH14 | Dell Ultrasharp U3415w 34" | Corsair Obsidian 750D Airflow | Logitech Z-680 | Logitech G213 | Logitech G502 X | QPAD FX 36 Pro Medium | Win 11 Home |