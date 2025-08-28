Forum Övrigt Övriga ämnen Underhållning Tråd

Tv4 försvinner från marknätet vid årsskiftet.

Tv4 försvinner från marknätet vid årsskiftet.

https://www.expressen.se/nyheter/sverige/tv4-slutar-vara-grat...

Känns som början på slutet.

Samtidigt så är inte TV4 var det en gång var. Och med så mycket mer konkurrens nu om användarens tid från andra aktörer så måste det väll ändras eller gå i graven helt enkelt tyvärr.

Dom kommer nog förlora tittare, framförallt äldre sådana. Men den mer alvarliga konsekvensen blir väl att då kommer SVT bli ensamma om att bära kostnaderna för marknätet, och fördyringen lär hamna på skattebetalarna...

