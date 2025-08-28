Budgetbygge
Vilsten
Hyllbert
Nuvarande burken håller på att ge upp och planerar att köpa en ny om denna inte magiskt slutar klydda. Vill försöka få ner kostnaderna så mycket som möjligt, problemet med detta är att jag inte kan bygga själv så måste beställa med byggnation från tex Inet.
Har just nu ett 3060, Intel i5-11400 å 16gb ram, helt okej nöjd med specs då jag spelar ganska basic spel, så vill ej bygga nån monsterdator. Har såklart kikat på begagnatmarknaden men den är lite sådär i min närhet.
Mina krav för nästa burk är
Fishtank chassi
RGB fläktar, resten får gärna vara utan RGB
32gb ram (ddr5)
Moderkort med bluetooth samt gärna utan antenn som måste sitta på utsidan av datorn
Gääärna nvidia kort men funkar med AMD, minst 12gb ram på kortet
2tb lagring
Kommit såhär långt men vill gärna komma ner i pris för detta känns inte som ett budgetbygge
Vart jag är nu: https://www.inet.se/datorbygge/b1697275/dator
Den här kanske?
https://www.proshop.se/DUTZO-gaming-dator/DUTZO-Gaming-Blaze/...
För 600kr kan man uppgradera till 2tb hårddisk.
Köp Windows licens och ett PCIe Wifi/Bluetooth kort på annat håll.
EDIT: ska tillägga att jag aldrig köpt dator ifrån Proshop så har ingen koll på bygg kvalitet mm, men det kanske någon annan kan svara på.
Hmmmm absolut bättre pris, intteee ett fan av nått valbart chassi dock Har personligen hört lite sådär om proshop, inte just om produkterna men om företaget överlag, men utesluter ej dem
Du kanske ska felsöka din burk istället och se vad som felar?
EDIT: Justerade lite.
https://www.inet.se/datorbygge/b1697324/datorbygge
Windows lär du kunna hitta bra mycket billigare nån annanstans
