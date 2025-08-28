Nuvarande burken håller på att ge upp och planerar att köpa en ny om denna inte magiskt slutar klydda. Vill försöka få ner kostnaderna så mycket som möjligt, problemet med detta är att jag inte kan bygga själv så måste beställa med byggnation från tex Inet.

Har just nu ett 3060, Intel i5-11400 å 16gb ram, helt okej nöjd med specs då jag spelar ganska basic spel, så vill ej bygga nån monsterdator. Har såklart kikat på begagnatmarknaden men den är lite sådär i min närhet.

Mina krav för nästa burk är

Fishtank chassi

RGB fläktar, resten får gärna vara utan RGB

32gb ram (ddr5)

Moderkort med bluetooth samt gärna utan antenn som måste sitta på utsidan av datorn

Gääärna nvidia kort men funkar med AMD, minst 12gb ram på kortet

2tb lagring

Kommit såhär långt men vill gärna komma ner i pris för detta känns inte som ett budgetbygge

Vart jag är nu: https://www.inet.se/datorbygge/b1697275/dator