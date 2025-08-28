LGA1700 mot AM5

Halloj swec,

Sitter just nu på en lga1700 combo som jag skulle vilja byta ut mot något som inte drar lika mkt.

Phantom gaming z790 nova wifi

i9 13900kf

eventuellt VENGEANCE® 32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MT/s CL34 Memory Kit white beroende på vad för byte som dyker upp.

Sitter även ett ek velocity 2 black och ser gärna att bytet har tillhörande cpublock.

Kan även tänka mig en försäljning vid rätt bud.

