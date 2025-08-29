Piranha Base gamingbord samt skärmstativ

Är det någon som har erfarenhet av att använda detta eller något liknande?:

https://www.elgiganten.se/product/gaming/gamingstolar-gamingb...

Vet att "gamingbord" normalt sätt inte rekommenderas men denna ser ju stabil ut till skillnad från andra. Jag har idag två skrivbord av trä men tyvärr är den ena ostabil medan den andra har en tjock sarg runtomkring på undersidan för stabilitet vilket betyder att man inte kan fästa bordfästen för varken tredjeparts skärmstaviv eller en gamingratt (nej, orkar ej med ställ för ratt).

Så mest undrar jag om denna vore stabil nog för att fästa en gaming ratt med entry level FFB styrka (under 5nm, troligen ~3nm).

Därtill en andra fråga, vilken billig monitorarm rekommenderar ni? Jag blev intresserad när jag så de rabatterade Deltaco hos Inet men sen såg jag att det finns billigare gasfjädrade också, främst hos Amazon/Proshop, t.o.m under 300kr för 1 skärm.

Stativ antingen för endast 1 skärm, eller för 2st ifall det både får plats med 32" + 27" och man även kan röra den ena mer mot mitten när det behövs.