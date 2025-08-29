Hur gör man med ssd vid byte av moderkort m.m.

Hej,

Funderar på att uppgradera från Intel 12th generation till am5 plattformen.

Så nytt moderkort, processor och ram behövs. Jag har idag en ssd som jag är nöjd med och tänkte behålla. Den har jag en installation med Windows på.

Hur gör jag för att flytta över den till nya moderkortet. Måste man tömma den på allt eller vad händer om jag bara lyfter över. Kan man göra om Windows installationen eller måste jag ha en helt ny installation på det?

Jag antar att jag gör backup på alla filer jag vill behålla på min externa hdd.

Tacksam för råd.

//Anders