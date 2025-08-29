Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Hur gör man med ssd vid byte av moderkort m.m.

Hur gör man med ssd vid byte av moderkort m.m.

Hej,

Funderar på att uppgradera från Intel 12th generation till am5 plattformen.

Så nytt moderkort, processor och ram behövs. Jag har idag en ssd som jag är nöjd med och tänkte behålla. Den har jag en installation med Windows på.

Hur gör jag för att flytta över den till nya moderkortet. Måste man tömma den på allt eller vad händer om jag bara lyfter över. Kan man göra om Windows installationen eller måste jag ha en helt ny installation på det?

Jag antar att jag gör backup på alla filer jag vill behålla på min externa hdd.

Tacksam för råd.

//Anders

Moderna windows ÄR faktiskt tillräckligt smart för att bara kunna klara av att flyttas över från ett moderkort till ett annat. Men det är inte helt perfekt, så en fullständigt omformatering och ominstallation av Windows är ändå att rekommendera.

Själv har jag aldrig haft problem att bara flytta disken rätt över och boota. förutsatt att du inte har bitlocker på eller så isåfall spara dina recovery koder eller hur det funkar. jag har kört från intel 3gen till ryzen. core2duo till ryzen.

drivrutiner och sånt löser sig själv 99.9%. finns ingen enhet ska det inte ladda.
enda gången jag hade problem då var det nån asus usb power driver från win7 tiden som låg kvar och satt att permament ladda sin driver i kernel mode på boot. fick boota in i failsafe och rensa bort allt asus så fixade det sig.

