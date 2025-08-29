Hjälp att hitta rätt dator till golfsimulator

Vi har byggt en golfsimulator hemma men märkte snabbt att bara använda ipad var rätt begränsande. Till de bra programmen, typ GSPro behövs en gamingdator. Jag kan inget om att välja en prisvärd sån. Jag tänker att vi vill ha en prisvärd (vem vill inte det:)) dator som är mellanbra. Den behöver inte vara fantastisk. Det är svårt att ge budget för jag har ingen aning om vad de kostar men helst runt 5000 kr men inte mer än 7-8000. Men är det inte möjligt så ge gärna tips ändå.

Kan någon ge mig konkreta tips med länkar?

Stort tack på förhand!

Enligt deras hemsida är detta minimum systemkrav:

Recommended minimum hardware for 1080p play:

10GB free space

GTX 3060

16GB memory

Stable internet Connection

Ethernet port and/or BT depending on Launch Monitor

Recommended hardware for a great 1080p experience:

20GB free space

RTX 3070/3060ti GPU

16GB memory

Recommended hardware for a great 4k experience:

20GB free space

RTX 3080 (or better) GPU

32GB memory