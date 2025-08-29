9600X eller 9800X3D

Börjar ju en kampanj idag med trevliga priser på dessa två CPU:er:

9600X: 1890 kronor

9800X3D: 4290 kronor

Jag försöker just nu övertala mig själv att köra på X3D men jag har väldigt svårt att se att den är värd 2400 kronor mer, men någon här kanske har några bra argument?

Planerar att inte uppgradera CPU på 5-7 år. Kör alla typer av spel i upplösning 1440p / 4k. Kör en del icke-spel applikationer där CPU Inte alltid är i ledet, men det är ändå trevligt med mer kräm. Kommer köra med ett 5070 ti.

Sitter idag på en i7 8700k så oavsett så blir det ett lyft för mig.