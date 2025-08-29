Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

ESET hittar skadeprogram som skriver sig självt

Melding Plague

ESET hittar skadeprogram som skriver sig självt

Första kända exemplet på ett skadeprogram som använder en intern språkmodell.

Läs hela artikeln här

Finns ju inget som kan gå fel med detta om man ger det några års utveckling…

Krusidullen är stulen

gpt-oss-20b är ca 14 GB stor, så en GPU med 16 GB VRAM är nu även rekommenderat för att köra skadeprogram med andra ord...

Lösningen är självskrivande anti virus och vips är AI kriget igång.

Kommer väl till nån gräns då människor helt enkelt får ge upp på Internet för AI/Botar tagit över det.

Så får vi starta ett nytt. With black jack and .....

//Gelantious
I heard life sucks, that''s why I''m glad I don''t have one.

Snart är det kanske dags att skapa the Blackwall likt Cyberpunk.

Häftigt!

Sci-fi.

Spelar spelet väldigt väl.

Fan vad trött jag är på alla pissmyror som ska förstöra för andra.

Skrivet av perost:

gpt-oss-20b är ca 14 GB stor, så en GPU med 16 GB VRAM är nu även rekommenderat för att köra skadeprogram med andra ord...

Om GPU-fläkten börjar rusa när man bara sitter och lallar i windows så vet man att något är på gång...

Skrivet av Scepticer:

Om GPU-fläkten börjar rusa när man bara sitter och lallar i windows så vet man att något är på gång...

Tänkte skriva att det sker ju titt som tätt med vanliga ”oinfekterade” Windows men det är nog snarare enbart CPU-fläkten iofs…

Krusidullen är stulen

Ska bli intressant att se vad som händer den dagen vi får riktig AI...

here we go!

