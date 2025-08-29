Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Vad är rätt fiberkabel?

Vad är rätt fiberkabel?

Det är mkt jag kan men jag har låtit mina nätverkskunskaper rosta sönder ordentligt så jag vänder mig till experterna här på SweClockers.

Vi har villafiber via Bahnhof. Vi hade förut via Telia Öppen fiber men bytte för flera år sedan. Nu ahr vi 10 Gbps via Bahnhof och har haft några år. Det har funkat bra etc. Nyligen hoppade jag på deras erbjudande att köpa nya TP-Link 810 (SFP+, 2 st 10 Gbps-RJ45 portar, 2 st 2.5 Gbps RJ45-portar etc) istället för den Huavei de haft innan och som varit sådär.

Vår fiber kommer in i min dotters rum och det sitter nån ericsson grej i väggen där fiberkabeln ansluts och sen så har jag en kabel mellan den och till SFP-grejen som sätts in i routern. Det är den setupen som varit några år nu och funkat. Efter installation så uppmätte jag runt 7 Gbps ner och 8 upp direkt i routern. Inte exakt de 10 som Bahnhof lovar men tillräckligt för mig.

Men ... disaster strikes. Dottern och min fru bestämde sig hastigt och lustigt att möblera om i hennes rum inklusive flytta hela skrivbordet. Skrivbordet där routern stod. Naturligtvis tappade frugan den och det som hände var att fiberkabeln som går in i SFP+-adaptern delade på sig. Jag tryckte tillbaka den igen men nu så har vi stooooora problem med hastigheten. Ner är inga stora problem fortfarande men nu när den försöker ladda upp data så pratar vi 4-5 MB/s. Den rapporterar också "störningar" när den kör testet på just uppladdning.

Min plan var att köpa en ny kabel men jag har lite problem att hitta rätt tror jag.

Kabeln som vi har idag har i ena änden detta:

Det är en vanlig anslutning och jag hittar massor kablar med denna i båda änderna. Det är den som också ansluts in i fiberboxen på väggen.

I andra änden är det dock en smalare anslutning:

Det är den som gick sönder (yttre blåa delen satt kvar i SFP-adaptern medan kabeln drogs ut (lärde mig det finns en liten fjäder där).

Den sitter i SFP-modulen:

Jag tycker att jag försökt leta upp en liknande kabel men min söknings-mojo suger. Jag hittar kablar som har samma anslutning i båda ändarna (den övre) eller som redan kommer med SFP-modul i båda ändarna (funkar in i routern men inte in i fiberboxen) osv.

Jag ska prata med Bahnhof men tänkte att det nog finns många som jobbar med fiber här som kan peka mig rätt.

www.bjorn3d.com

Hej,
Ser ut att vara en LC-SC single-mode fiber-kabel, baserat på dina bilder.
https://www.fibermall.com/sale-429156-os2-cable-lc-upc-sc-sim...

Skrivet av Ogge86:

Hej,
Ser ut att vara en LC-SC single-mode fiber-kabel, baserat på dina bilder.
https://www.fibermall.com/sale-429156-os2-cable-lc-upc-sc-sim...

Fan va bra! Tack! Det ser definitivt ut som en sån. Då blir det lite lättare att kolla runt om någon närmare har den (t ex Dustin).

Då bör det vara en sån här:
https://www.dustin.se/product/5011247453/lcsc-85-infinibandfi...

Det hjälpte verkligen att ha ett namn för att begränsa de 100-tals varianterna som Dustin hade.

www.bjorn3d.com

Skrivet av Björn Endre:

Fan va bra! Tack! Det ser definitivt ut som en sån. Då blir det lite lättare att kolla runt om någon närmare har den (t ex Dustin).

Då bör det vara en sån här:
https://www.dustin.se/product/5011247453/lcsc-85-infinibandfi...

Det hjälpte verkligen att ha ett namn för att begränsa de 100-tals varianterna som Dustin hade.

Ser ut att stämma, tänk på att du inte sätter fingrarna på ändarna och enbart tar bort plastpluggen precis innan du sätter in kabeln i SFP. Minsta lilla dammkorn har risk att påverka signal. Böj inte fibern för mycket, förr var det snusdosa men idag kan man böja lite mer. Men inga 90 gradiga vinklar precis.

Vill du vara på den säkra sidan så finns dessa små verktyg men testa gärna utan. Märker du problem så kan du alltid köpa till i efterhand.
https://www.dustin.se/product/5011309920/fiber-optic-cleaner-...

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

