Vad är rätt fiberkabel?

Det är mkt jag kan men jag har låtit mina nätverkskunskaper rosta sönder ordentligt så jag vänder mig till experterna här på SweClockers.

Vi har villafiber via Bahnhof. Vi hade förut via Telia Öppen fiber men bytte för flera år sedan. Nu ahr vi 10 Gbps via Bahnhof och har haft några år. Det har funkat bra etc. Nyligen hoppade jag på deras erbjudande att köpa nya TP-Link 810 (SFP+, 2 st 10 Gbps-RJ45 portar, 2 st 2.5 Gbps RJ45-portar etc) istället för den Huavei de haft innan och som varit sådär.

Vår fiber kommer in i min dotters rum och det sitter nån ericsson grej i väggen där fiberkabeln ansluts och sen så har jag en kabel mellan den och till SFP-grejen som sätts in i routern. Det är den setupen som varit några år nu och funkat. Efter installation så uppmätte jag runt 7 Gbps ner och 8 upp direkt i routern. Inte exakt de 10 som Bahnhof lovar men tillräckligt för mig.

Men ... disaster strikes. Dottern och min fru bestämde sig hastigt och lustigt att möblera om i hennes rum inklusive flytta hela skrivbordet. Skrivbordet där routern stod. Naturligtvis tappade frugan den och det som hände var att fiberkabeln som går in i SFP+-adaptern delade på sig. Jag tryckte tillbaka den igen men nu så har vi stooooora problem med hastigheten. Ner är inga stora problem fortfarande men nu när den försöker ladda upp data så pratar vi 4-5 MB/s. Den rapporterar också "störningar" när den kör testet på just uppladdning.

Min plan var att köpa en ny kabel men jag har lite problem att hitta rätt tror jag.

Kabeln som vi har idag har i ena änden detta:

Det är en vanlig anslutning och jag hittar massor kablar med denna i båda änderna. Det är den som också ansluts in i fiberboxen på väggen.

I andra änden är det dock en smalare anslutning:

Det är den som gick sönder (yttre blåa delen satt kvar i SFP-adaptern medan kabeln drogs ut (lärde mig det finns en liten fjäder där).

Den sitter i SFP-modulen:

Jag tycker att jag försökt leta upp en liknande kabel men min söknings-mojo suger. Jag hittar kablar som har samma anslutning i båda ändarna (den övre) eller som redan kommer med SFP-modul i båda ändarna (funkar in i routern men inte in i fiberboxen) osv.

Jag ska prata med Bahnhof men tänkte att det nog finns många som jobbar med fiber här som kan peka mig rätt.