Slimmad laptop, grym prestanda 30000kr

Är ute efter att köpa en PC istället för Macbook pro som jag använt tidigare.

Men vill gärna ha lite slimmad stilren design.

Vill gärna ha så bra prestanda som möjligt. För att egentligen kunna arbeta med den samt skapa ai videos m.m.

Spelar inte spel, men tänker att ett grafikkort är bra för prestandans skull.

Skulle önska:

Ultra 9 processor / AMD Ryzen AI 9

64 gb RAM

grafikkort

14-15 tum, som väger under 2 kg.

Har inte hittat någon perfekt än, har ni några rekommendationer?