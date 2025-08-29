Forum Datorer och system Bärbara datorer Köpråd Tråd

Slimmad laptop, grym prestanda 30000kr

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Slimmad laptop, grym prestanda 30000kr

Är ute efter att köpa en PC istället för Macbook pro som jag använt tidigare.
Men vill gärna ha lite slimmad stilren design.

Vill gärna ha så bra prestanda som möjligt. För att egentligen kunna arbeta med den samt skapa ai videos m.m.
Spelar inte spel, men tänker att ett grafikkort är bra för prestandans skull.

Skulle önska:
Ultra 9 processor / AMD Ryzen AI 9
64 gb RAM
grafikkort
14-15 tum, som väger under 2 kg.

Har inte hittat någon perfekt än, har ni några rekommendationer?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Lyckades inte hitta någon laptop alls med dom kraven som låg inom din budgett på prisjakt. Ökar du till 40-60k så finns det å andra sidan väldigt många alternativ. Hur viktigt är grafikkortet för AI-videos?

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar