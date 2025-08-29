Slimmad laptop, grym prestanda 30000kr

Dirre
Medlem
●
Är ute efter att köpa en PC istället för Macbook pro som jag använt tidigare.
Men vill gärna ha lite slimmad stilren design.
Vill gärna ha så bra prestanda som möjligt. För att egentligen kunna arbeta med den samt skapa ai videos m.m.
Spelar inte spel, men tänker att ett grafikkort är bra för prestandans skull.
Skulle önska:
Ultra 9 processor / AMD Ryzen AI 9
64 gb RAM
grafikkort
14-15 tum, som väger under 2 kg.
Har inte hittat någon perfekt än, har ni några rekommendationer?
Lyckades inte hitta någon laptop alls med dom kraven som låg inom din budgett på prisjakt. Ökar du till 40-60k så finns det å andra sidan väldigt många alternativ. Hur viktigt är grafikkortet för AI-videos?
