Bra burk (med eller utan gpu)

Hej.
Säljer av extra datorn då den ej används längre. Tidigare varit speldator i vardagsrummet. Men nu har jag uppgraderat min main dator så har denna över.
Datorn innehåller följande:
Inte I5 12600K
Corsair 2x16=32gb ram 6000mhz
Msi B760 Gaming wifi
Coolermaster 280 AIO cpu kylare.(Noctua NF14 fläktar)
Kingston m2 1000gb
Corsair 3000D chassi.
RM850W 80+Gold
Bud från 4500:-
Har kört datorn med ett 9070XT som jag kommer behålla.
Kan säljas med ett Strix 1080Ti alt asus 1060
Finns på fler sidor.
4500 utan GPU. Lite oklart hur man tar sig till Bjuv från Malmö utan en bil, men om det finns en vilja så finns det säkert ett sätt
4500 utan GPU. Lite oklart hur man tar sig till Bjuv från Malmö utan en bil, men om det finns en vilja så finns det säkert ett sätt
Noterat. Absolut går det att lösa? Är ibland runt Svalöv Teckomatorp med. Går ju tåg dit. Så kan alltid lösa något.
Låter annonsen rulla på tills söndag.
Det var faktiskt inte så farligt som det verkade nu när jag sökte runt lite på Skånetrafiken. Har blivit traumatiserad av att pendla till Karlshamn ett tag, väst var betydlig smidigare än öst verkar det som. Notering om sluttid noterad!
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.