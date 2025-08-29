Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Telia fyller på med TV-kanaler i sina paket utan kostnad.

1
Fick ett mail från Telia att de fyller på mer TV-material i sitt TV Mellan utan extra kostnad i september. Någon som har Telia och har fått samma e-mail?

Man får ytterligare 9 kanaler utan att de höjer priset.

Kanaler som läggs in:
Britbox
BBC Nordic
Love Nature
National Geographic
NatGeo Wild
Nick Jr
Nickleodeon
CN
Disney

https://i.imgur.com/OhDA14L.png

En helt okej ökning tycker jag. Ett plus att man får nu National Geographic.

