Telia fyller på med TV-kanaler i sina paket utan kostnad.

Lorault
Fick ett mail från Telia att de fyller på mer TV-material i sitt TV Mellan utan extra kostnad i september. Någon som har Telia och har fått samma e-mail?
Man får ytterligare 9 kanaler utan att de höjer priset.
Kanaler som läggs in:
Britbox
BBC Nordic
Love Nature
National Geographic
NatGeo Wild
Nick Jr
Nickleodeon
CN
Disney
En helt okej ökning tycker jag. Ett plus att man får nu National Geographic.
