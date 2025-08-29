Lg oled problem

DAN Cases A4-SFX | AMD Ryzen 7 9800X3D | Thermalright AXP90-X47 Full Copper |
INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Twin X2 | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI | Samsung 960 EVO 1TB | Corsair SF-600
DAN Cases A4-SFX | AMD Ryzen 7 9800X3D | Thermalright AXP90-X47 Full Copper |
Dell U2311H / MSI Optix MAG274QRF-QD
[ FD 7 Black TG Dark ][ MSI Z690 EDGE WIFI DDR4][ I7 12700K ][ Noctau NH-D15 Black ][ Kingston Fury Renegade 32GB 3600Mhz CL16 DDR4][ WD Blue M2 1TB][ Samsung 860 500 GB ][ WD Caviar Green (EZRX) 1TB ][ Corsair RM850x v3 ][ MSI GTX 1060 GamingX 6GB ][ Backup WD Caviar Green (EARX) 2TB ] [ Backup Seagate BarraCuda (ST2000DM006) 2TB ]
[ Qpad MK-50 ][ SteelSeries Sensei Ten ]
DAN Cases A4-SFX | AMD Ryzen 7 9800X3D | Thermalright AXP90-X47 Full Copper |
INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Twin X2 | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI | Samsung 960 EVO 1TB | Corsair SF-600
Dell U2311H / MSI Optix MAG274QRF-QD
[ FD 7 Black TG Dark ][ MSI Z690 EDGE WIFI DDR4][ I7 12700K ][ Noctau NH-D15 Black ][ Kingston Fury Renegade 32GB 3600Mhz CL16 DDR4][ WD Blue M2 1TB][ Samsung 860 500 GB ][ WD Caviar Green (EZRX) 1TB ][ Corsair RM850x v3 ][ MSI GTX 1060 GamingX 6GB ][ Backup WD Caviar Green (EARX) 2TB ] [ Backup Seagate BarraCuda (ST2000DM006) 2TB ]
[ Qpad MK-50 ][ SteelSeries Sensei Ten ]