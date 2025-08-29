Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Lg oled problem

Lg oled problem

Nu har min 5 år gamla oled problem, när man startar den är det inget problem. Men efter någon minut så blir det massa streck och allt rör sig. Har pratat med lg och gjort felsökning där. Men har inte hittat någon lösning, och de tycker att jag ska skicka in ]till en tv reperation. E det lönt och laga den eller bara köpa en ny.

Det kan nog bara du själv svara på. Vad kommer det kosta? Vad kostar det att köpa en ny? Du får göra avvägningen.

Har du uteslutit kablar och annat som du har kopplat till Tv? Så det inte är glapp eller kontakter som är sönder? Om det är gjort och det enbart är tv så är en reparation nog tyvärr uteslutet. Felsökning på några tusen och reparationskostnad om det är möjligt vilket beror helt på vad det är. Bättre att lägga pengarna på en ny. Fick liknande problem med min gamla Panasonic G20. Köpte en ny med hjälp av https://www.sweclockers.com/forum/trad/1728756-tv-guiden-2024... och de guider som finns i första inlägget.

Ganska tydligt att det är fel internt i TVn, då TVns egna menyer etc är påverkade.

Tack Japp lika bra köpa en ny. Såg att de sålde ut en Samsung s90d för 10000. Ska iväg o kolla på en sådan.

Att TVns egna menyer påverkas är en indikation på att det är något i TV'n som är problemet. Då problemet uppstår efter en stund när TV'n varit på så kan det vara relaterat till olika saker som dålig lödning som glappar, kretskort/chip som blir för varma, dåliga kondensatorer osv. oavsett vad som är dåligt så brukar det sällan vara värt att skicka in tv på reparation.

Skriv ett inlägg i tråden jag länkade så kan du få tipps kring den modell du nämnt. Kan finnas bättre alternativ i samma prisklass. Innan du slår till på en ny tv.

Bra och tydligt foto. Som skrivet är störningen/strecken placerade över TV:n egna menyer och gränssnitt. När felen syns på TV:ns egna gränssnitt pekar det på att TV:n har problemet. Om det vore felfria menyer medan en viss källa har problem med bilden pekar allt på att det istället är källan som har problemen. En enkel deduktiv logik som är grundläggande för felsökning.

För er som är obekanta med LG är det snabbmenyerna till vänster och "Ingen signal"-bilder som kommer av att äldre LG-modeller defaultar till inbyggda TV-mottagaren som om det fortfarande vore 1990.

Det här felet kan orsakas av allt från internt kablage som är glappt till kretsar som börjar fallera och rent av problem med själva panelen. Under garanti och reklamationstid repareras sådant. Efter 5 år kan man ofta reparera men det kostar både tid, pengar och energi som då ska vägas mot att spendera samma summa till en ny och modernare TV. Som också har nya garantier vilka också kan förlängas i butik.

Eftersom det sällan går att säga exakt vad som är fel måste TV:n mötas av en servicepersonal på något sätt. Vilket då kräver tid, energi och pengar. Inte minst bekymmer med exempelvis kartong för transport. Då kan servicepersonalen för en kostnad felsöka och lämna kostnadsförslag. Till exempel att det kostar 1500 kr för en felsökning. Då får man offert på vad det kostar att reparera TV:n, säg att panelen är trasig, exempelvis 9000 kr. Väljer man att reparera brukar felsökningen dras av så att man i detta påhittade exempel betalar ytterligare 7500 kr. På detta kommer transporten hem igen.

Dilemmat är att man inte vet på förhand vad det kommer kosta att reparera innan någon lämnar ett förslag. Om det är enkel sak kan TV bli normal igen för en mindre kostnad om endast några tusenlappar. Och förhoppningsvis hålla 1D10 år till. Det brukar lämnas 3 eller 6 månaders garanti på reparationer.

Med andra ord kan man hamna i sänkta kostnader när man ägnar pengar åt att felsöka och transportera TV:n till en verkstad bara för att inse att man istället för som i detta exempel med 9000 kr + omkostnader kanske kan köpa sprillans ny och bättre modell för bara några tusenlappar till beroende på priserna för dagen. Utvecklingen har i hög grad gett oss större och bättre TV för mindre pengar till den grad att reparationer kan bli dyrare än att köpa nytt.

Reparationer utanför garantitid sker därför mer sällan än vad många tror, särskilt på apparater som är lite enklare och lite mer mittemellan prismässigt.

