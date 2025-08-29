Knäppande ljud från datorn (PSU?) under krävande spel

Hej! Jag köpte nyligen en ny dator med råd från här. I överlag är jag väldigt nöjd med den, men när jag kör något mer krävande spel så framkommer ett irriterande ljud från vad jag tror är nätaggregatet. Baserat på vad jag sjölv har googlat så kan det möjligen vara en fläkt inne i nätaggregatet som slår emot något, vilket inte låter så troligt för mig eftersom ljudet är väldigt random, om en fläkt konstant slog emot så borde väl ljudet vara mer regelbundet? Men kanske inte omöjligt.

Ett annat, och kanske mer troligt, alternativ är denna (och liknande) tråd på reddit som nämner att ett "clicking noise" är ett känt problem med RM1000e men att det i sig inte är skadligt för datorn på något vis.

Jag har utgått från att alternativ 2 är problemet och att det därför inte är skadligt för datorns framtid, men eftersom jag inte har någon bra koll på datorer och dess komponenter så vill jag bara dubbelkolla om det ljudet jag hör är just detta eller om det är något annat problem som jag behöver åtgärda. Och om det är PSU:n, bör jag reklamera eller är det något som kanske försvinner med tiden?

Här är datorns komponenter:

Här är en video där jag försökt fånga ljudet, men det kanske är svårt att höra. Det händer främst när jag är aktiv på datorn och använder musen/tangentbordet vilket gör det svårt att spela in, men om man maxar ljudet kan man höra det främst i början av klippet:

https://streamable.com/r3ulyz