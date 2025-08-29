Forum Datorkomponenter Kylning och överklockning av processorer Tråd

Ryzen 5 9600 hög värme med stock kylare.

Ryzen 5 9600 hög värme med stock kylare.

Har precis uppgraderat min 10+ år gamla burk med nytt moderkort, cpu, ram och slog till på ett Ryzen 5 9600 med medföljande kylare.

Har läst att vissa stock coolers ibland har nån form av klistermärke över kylpastan, så jag undrar om det är något sånt jag kan ha missat vid monteringen trots att det inte såg ut att sitta något mellan den för-applicerade pastan och kylaren.

Men vid test av video encoding med Handbrake så gick den ganska snabbt upp i oroande temperaturer, så nu börjar jag undra.

Någon som vet om det sitter något klistermärke ändå för kylpastan på den medföljande kylaren till 9600 eller är kylpastan/kylaren så pass dålig att den blir såhär varm?

Har också noterat att vissa verkar få 40 grader i idle medans min ligger runt 55-60 grader på package temp i hwmonitor när jag bara har chrome och hwmonitor igång och 4% cpu användning.

Har ett gammalt Fractal Design Define R5 Black Pearl som chassi som fortfarande har stock fläktarna som följde med.

Värt att uppgradera kylaren, dessa går varmt och svåra att kyla effektivt

Är det AMD Wraith Stealth som följer med den?

Inte någon speciellt vass kylare, sen har chassit ganska begränsat med flöda av ny sval luft ser det ut som på bilderna för insugen är ju endast på sidorna av frontpanelen.

Hade kanske övervägt att byta till en bättre kylare samt ett nyare chassi med meshfront för mer luftflöde.

https://www.inet.se/lista/sUZM8/2025-08-29

Chassin är svårt, alla har olika preferenser

Yes, det är AMD wraith stealth som följer med. Trodde jag skulle slippa köpa till en kylare eftersom jag inte tog en av dom mer kraftigare cpu'erna. Men kanske är bäst att byta till kraftigare kylare ändå. Vågar inte direkt köra video encoding på den om den ska spika upp i 100 grader.

Har haft koll på Thermalright Phantom Spirit 120 [länk webhallen] lite tidigare som verkar ha bra betyg. Den be quiet! Pure Rock 3 Black du länkade hade lite bättre pris men såg lite mindre ut.

Är det bättre att kanske slå till på en kylare av större variant när man ändå uppgraderar?
Lär nog invänta någon av hösten kampanjer för att få något bra pris.

Vill helst inte byta chassit då det jag har nu har bra utrymme för hårddiskar och också håller ner ljudnivån bra.
Lär också bli problem att få ut moderkortet igen då standoff skruvarna kärvades rejält under demontering av förra moderkortet.

Skruvarna lossnar lätt från chassit när man ska skruva loss moderkortet.

Har fått för mig att Peerless Assassin är bättre.
https://www.proshop.se/CPU-flaektar/Thermalright-Peerless-Ass...

