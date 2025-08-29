Ryzen 5 9600 hög värme med stock kylare.

Har precis uppgraderat min 10+ år gamla burk med nytt moderkort, cpu, ram och slog till på ett Ryzen 5 9600 med medföljande kylare.

Har läst att vissa stock coolers ibland har nån form av klistermärke över kylpastan, så jag undrar om det är något sånt jag kan ha missat vid monteringen trots att det inte såg ut att sitta något mellan den för-applicerade pastan och kylaren.

Men vid test av video encoding med Handbrake så gick den ganska snabbt upp i oroande temperaturer, så nu börjar jag undra.

Någon som vet om det sitter något klistermärke ändå för kylpastan på den medföljande kylaren till 9600 eller är kylpastan/kylaren så pass dålig att den blir såhär varm?

Har också noterat att vissa verkar få 40 grader i idle medans min ligger runt 55-60 grader på package temp i hwmonitor när jag bara har chrome och hwmonitor igång och 4% cpu användning.

Har ett gammalt Fractal Design Define R5 Black Pearl som chassi som fortfarande har stock fläktarna som följde med.