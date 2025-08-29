Billigast hemleverans? - snabbmat

Vilka brukar ha billigast hemleverans på snabbmat, speciellt om man är 1 person och inte når upp till "gratis hemleverans" summorna.
Gärna här i västerås.
Förr oss har Mathem haft bäst leveranspris, ingen aning hur dom är i Västerås dock.
ser bara att dem levererar matvaror, kör dem ut snabbmat oxå?
Missade att det var snabbmat det gällde.
my bad, förtydligade rubriken lite
Wolt, Uber Eats eller Foodora.
Bara att välja.
På t.ex Foodoora tror jag matställena själva får välja gratis frakt osv. Jag bor på en (lite) mindre ort och det brukar finnas ett urval av restauranger med gratis frakt, oftast pizzerior.
