Dator "bootar" inte vid enstaka tillfällen.

Hej,

Byggde en dator i somras till min grabb. I stora drag byggd på Elgiganten build 130, men har bytt ut lite komponenter. Här är komponenterna i sin helhet.

Chassi: NZXT H5 Flow 2024

GPU: MSI GeForce RTX 4070 Dual 12GB OC

CPU: AMD Ryzen 7500F

CPU-kylning: Cooler Master Hyper 212 Pro

Moderkort: Asus TUF Gaming B650-E WIFI

RAM: Trident Neo Z 32GB DDR5 6000 MT/s CL30

SSD: Kingston NV3 1TB M.2

PSU: Cooler Master MWE Gold 750 V2 ATX 3.1

Har dessutom installerat 5 RGB, chassifläktar från Thermalright.

Byggde den först i Sverige i somras och sedan plockat ihop och transporterat till Gran Canaria där vi bor och byggt upp igen. Vid ett par tre-fyra tillfällen har det hänt att datorn inte bootar ordentligt. När man tryckt på knappen så går tangentbord, mus och skärm aldrig igång men i övrigt ser det ut som att datorn är på med alla diverse fläktar och RGB. Vid ett eller två av dessa tillfälllen har mus och tangentbord börjat lysa men ingen bild till skärmen. Det har hänt både i SVerige vid första bygget och här på GC. Så det verkar inte ha med saken att göra.

Någon som har någon aning om vad det skulle kunna bero på? Om inte kan man se nog fellogg eller liknande i BIOS?