Z370 i5 8600k DDR4 RAM Z170A i5 6600k 1060 6GB 970 4GB Z407

Toppen
Medlem
●
Visa signatur
TUF Z370+ G || Intel i5 8600K + NH-U12P
Sapphire 9060 XT 16GB || RAM 16 GB DDR4 3200 MHz
Fractal Design Meshify C || Corsair 650W
Fridens Liljor, all makt åt Tengil!
Tjena
Har lite saker över då jag uppgraderat. Skulle gärna vilja sälja CPU, Mobo och RAM som paket om möjligt.
Bara kört Eztuner Bios på CPU:er med en NH-U12P.
-----------------------------------------------------
Bytte till mig från en vän 2023/2024 som hade det liggandes.
Mobo:TUF Z370-Plus gaming
CPU: i5 8600k
RAM: Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz 16GB(8GBx2)
M.2: Samsung PM961 256 GB
GPU: GTX 1060 6GB
-----------------------------------------------------
Lådor+kvitto finns. Köpt 2016-09-06
Mobo: Z170A Krait gaming 3X
CPU: i5 6600k
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 16GB(8GBx2)
GPU: MSI GTX 970 Gaming 4GB - Köpt 2015-03-09
-----------------------------------------------------
Rensning av garderoben.
PSU: Corsair RM650 80 Plus Gold Modular, Model 75-001936.
Högtalare: Logitech Z407 - Köpt 25 september 2024
Skärm: ASUS 24" VG248QE 144 Hz (1 pixel sönder, kan skicka bild vid intresse)
Router: Asus RT56U
Hämtas helst i Västerås, men kan även tänka mig att skicka om köpare betalar frakt.
Fler bilder kan skickas vid intresse.
Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill, eller inte alls.
Kom med vettiga bud, skambud ignoreras. Tack
TUF Z370+ G || Intel i5 8600K + NH-U12P
Sapphire 9060 XT 16GB || RAM 16 GB DDR4 3200 MHz
Fractal Design Meshify C || Corsair 650W
Fridens Liljor, all makt åt Tengil!
2500 kr exkl högtalare och router.
Hämta eller skickas efter överenskommelse.
Trevlig helg!
P182 | EP35-DS3 | E5200 | XMS2 DDR2 2X2GB | HD4850 | WD6400AAKS 640GB X2 + SPINPOINT F1 1TB
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.