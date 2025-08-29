Z370 i5 8600k DDR4 RAM Z170A i5 6600k 1060 6GB 970 4GB Z407

Tjena

Har lite saker över då jag uppgraderat. Skulle gärna vilja sälja CPU, Mobo och RAM som paket om möjligt.

Bara kört Eztuner Bios på CPU:er med en NH-U12P.

-----------------------------------------------------

Bytte till mig från en vän 2023/2024 som hade det liggandes.

Mobo:TUF Z370-Plus gaming

CPU: i5 8600k

RAM: Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz 16GB(8GBx2)

M.2: Samsung PM961 256 GB

GPU: GTX 1060 6GB

-----------------------------------------------------

Lådor+kvitto finns. Köpt 2016-09-06

Mobo: Z170A Krait gaming 3X

CPU: i5 6600k

RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 16GB(8GBx2)

GPU: MSI GTX 970 Gaming 4GB - Köpt 2015-03-09

-----------------------------------------------------

Rensning av garderoben.

PSU: Corsair RM650 80 Plus Gold Modular, Model 75-001936.

Högtalare: Logitech Z407 - Köpt 25 september 2024

Skärm: ASUS 24" VG248QE 144 Hz (1 pixel sönder, kan skicka bild vid intresse)

Router: Asus RT56U

Hämtas helst i Västerås, men kan även tänka mig att skicka om köpare betalar frakt.

Fler bilder kan skickas vid intresse.

Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill, eller inte alls.

Kom med vettiga bud, skambud ignoreras. Tack

Läs hela annonsen här