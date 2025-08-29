Forum Ljud, bild och kommunikation Foto och video Tråd

Hjälp mig i jakten på att kunna få se mig själv i HD i webcam år 2025

Hjälp mig i jakten på att kunna få se mig själv i HD i webcam år 2025

Jag känner mig utanför! samtidens teknik, det är nått jag har missförstått och jag hoppas att den här tråden ska lösa också får ni lite gratis underhållning också på min bekostnad rörande min okunniga dumhet

Jag har en gammal "logitech hd webcam c270"
Max Resolution: 720p/30fps.
Camera mega pixel: 0.9.

Jag använder i brist på medföljande mjukvara Obs studio
och maximala upplösning är 800-600 vilket jag misstänker bidrar till den gryniga & pixliga bilden eller vad tror ni

Till vänster ser vi min pixliga bild över min vägg :), till höger har jag tagit skärmdump på en youtubers vägg
jag upplever att bara en av väggarna är i HD, trots att logitech hd webcam c270 säger sig vara HD fast bara i 720 vs 1080, men
bilden är ju ändå för dålig för 720p vilket jag tror beror på att min bildskärm som just nu körs i upplösningen 1920 x 1080 inte
har gått att överföra till webbkameran (varför dyker detta inte upp som alternativ inuti OBS studio?) för att jag inte vet hur man gör.

Moderna kameror påstår att det ska gå att få upp upp till 1920 X 1080 vilket jag misstänker att den genomsnittlige
youtube streaming videon uppvisar va? hur fan gör dom för att ställa in datorn så?

https://www.topline.se/produkter/kontor-foerbrukning/datorpro...
- 1080p@30 fps (upp till 1920 x 1080 pixlar)

Jag köpte t.ex förra året en "Voxicon Full HD" som erbjöd 1080p@30 men
eftersom jag tyckte att den var mer eller mindre lika grynig som logitech hd webcam c270
kört inuti Obs studio (plug and play kamera) och inte gick att ställa upp till 1920 så returnerade jag varan,
smart va?

Tror din webbkamera har en grynig bild för att den har för låg bitrate.

Upplösningen är inte allt, det är viktigare med högre bitrate. Mina 1080p blu-ray filmer har bättre bildkvalité än en Netflix film som är i 4K (inte alltid).

Obs! Jag är ingen expert, jag kan kanske ha fel ang anledningen till en grynig bild.

Vilket beror på att du har köpt en dyr kamera för 959 kr bergis
Ponera att jag köper en modern kamera i denna prisklass 150 kr bör inte jag kunna tangera Netflix film i 3K iaf?

Jag fick ingen bättre bitrate från den här från Dustin som jag skickade tillbaka, det står ju ingenting
i beskrivningen vad den har för bitrate https://www.dustin.se/product/5011212735/full-hd
Var läser du om din bitrate?

https://www.topline.se/produkter/kontor-foerbrukning/datorpro...

Som ovan sagt, bitrate gör mycket!
Ofta har oxå youtubers/twitchstreamers inte en sketen webcam utan man kopplar upp en bättre kamera.
Sen gör ljus mycket. Är det mörkt blir det grynigt. Alltså dom har lampor riktade mot sig. Skitjobbigt o spela så men det är så man får göra för att få bra bild.

Hur får jag tag i en bitrate kamera värd namnet så billig som möjligt? och hur läser jag av vad jag får
när försäljarna inte skriver ut bitrate kapacitet? eller är det individuellt? beroende på vilken datorn jag har?

Och kommer Obs studio att anpassa sina upplösnings-alternativ efter kameran? jag vill
fortfarande testa ställa in 1920 x 1080 i nått program???, det står ju att det går att ställa in sådan utlösning för
en mojäng värd 150 spänn

I och med att du köpt en budgetprodukt så kan du ha råkat ut för vad jag upptäckte på en loppis när jag kikade på en projektor. Den sades stödja 720p men när man började googla på reviews så visade det sig att matrisen bara var ca 320 pixel. Ren Kina-spec med andra ord. Billigare produkter slirar ofta på sanningen, de menade naturligtvis att produkten klarade att ta emot 720p, inte att den kunde visa den upplösningen.

Nu är ju det här åt andra hållet i.o.m. att det är en kamera, men ponera att den har en 1080p sensor som sedan bildbehandlas ned till en lägre format, kanske för att hantera RGB eller liknande. Billigt är ju alltid billigt av en orsak.

Det man får göra när man hittar en produkt som verkar intressant är att läsa eller titta på reviews för att få en bild av hur den presterar i verkliga livet.

OBS kommer anpassa efter vilken kamera det är. Men tyvärr lär det inte göra nån större skillnad.

Som exempel så köpte jag en ”1440p” webcam riktigt billigt från kina som jag visste inte skulle hålla måttet men behövde inget särskilt. Tyvärr var kvaliten ungefär lika som en halvtaskig laptop från 2007, men uppskalad för att ge en 1440p video. Så även om pixlarna var där så var det grynigt och låg kvalité.

Och vill du ha någorlunda högre kvalite än du har idag behöver du nog gå upp i iaf 500-600kr klassen eller köpa begagnat. Men kommer va långt ifrån samma kvalitet som en streamer har.

Tyvärr är det inte så enkelt att få ut den informationen, för det är inget som tillverkarna skriver med i de flesta fall. Så då får man antingen testa eller titta på reviews för att bilda sig en uppfattning om kvalitén.

Min personliga uppfattning om "webcams" är att det mest är skräp som säljs. Det finns de som helt klart ger OK bild men de kostar ganska mycket set till vad man får.
Vill man ha bättre kvalitet kan det vara en god idé att leta en begagnad dslr/mirrorless kamera som fungerar som webcam.

C270 ska ha stöd för 1280x720 i 30FPS, men det kan ju vara så att det måste ställas in i deras mjukvara först. Med lite tur kan du höja upplösningen där, och även få ett litet lyft på bitrate. Sen så spelar ljuset en stor roll när det handlar om så här små sensorer, det ser ut att vara lite varm och mjuk belysning i rummet, då lär en lägre bitrate visa sig lite mer.

Ett fint alternativ om man vill ha en lite vassare kamera är att använda en smartphone, om man har en liggandes!

För att se bra ut i en webcam krävs tre saker:
1. En bra kamera. Logitech MX Brio Ultra HD 4K (ca 2tkr) har jag bra erfarenhet av.
2. Bra belysning. Ljust rum + bra ringbelysning (ca 1tkr) för att undvika skuggor i ansiktet.
3. Ett fördelaktigt utseende. Kan bli oändligt dyrt, beroende på utgångssituationen.

