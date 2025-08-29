Hjälp mig i jakten på att kunna få se mig själv i HD i webcam år 2025

Jag känner mig utanför! samtidens teknik, det är nått jag har missförstått och jag hoppas att den här tråden ska lösa också får ni lite gratis underhållning också på min bekostnad rörande min okunniga dumhet

Jag har en gammal "logitech hd webcam c270"

Max Resolution: 720p/30fps.

Camera mega pixel: 0.9.

Jag använder i brist på medföljande mjukvara Obs studio

och maximala upplösning är 800-600 vilket jag misstänker bidrar till den gryniga & pixliga bilden eller vad tror ni

Till vänster ser vi min pixliga bild över min vägg :), till höger har jag tagit skärmdump på en youtubers vägg

jag upplever att bara en av väggarna är i HD, trots att logitech hd webcam c270 säger sig vara HD fast bara i 720 vs 1080, men

bilden är ju ändå för dålig för 720p vilket jag tror beror på att min bildskärm som just nu körs i upplösningen 1920 x 1080 inte

har gått att överföra till webbkameran (varför dyker detta inte upp som alternativ inuti OBS studio?) för att jag inte vet hur man gör.

Moderna kameror påstår att det ska gå att få upp upp till 1920 X 1080 vilket jag misstänker att den genomsnittlige

youtube streaming videon uppvisar va? hur fan gör dom för att ställa in datorn så?

https://www.topline.se/produkter/kontor-foerbrukning/datorpro...

- 1080p@30 fps (upp till 1920 x 1080 pixlar)

Jag köpte t.ex förra året en "Voxicon Full HD" som erbjöd 1080p@30 men

eftersom jag tyckte att den var mer eller mindre lika grynig som logitech hd webcam c270

kört inuti Obs studio (plug and play kamera) och inte gick att ställa upp till 1920 så returnerade jag varan,

smart va?