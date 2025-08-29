Accesspunkt/Brygga problem med hastiget.

Är inte speciellt hightech så vänder mig till proffsen!

Det är så att min hyresvärd inte har installerat fiber till huset och kopparnätet valde dom att lägga ner då (vad jag antar är att det inte finns någon ekonomisk vinning för dom). Men då köpte vi in accesspunkt/brygga(Märke: Ubiquiti max range på 5km ) för att skicka internet från ett hus som har 500/500 ca 1km bort. Och från start så funkade det kanon, vi fick ut 497/497 med 8 MS när vi gjorde en bredbandskoll. Spelat counter-strike utan problem men från ingenstans så började problemen.. vi fick hastigheter som 10/10, 10/30, 60/30 och så vidare. Tänkte först om det var för att träden blommade och störde signalen men vi har rak fin väg mot mottagaren.

Kan jag göra några tester? Försöka ändra något för att få det bättre? Kan man testa en router? Ladda ner drivers till routern?

Kanske är lite flummigt men uppskattar alla tips och tricks ni har.

Tack för visat intresse, skål på er! <3