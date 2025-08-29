Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Spillde läsk på tangentbordet

Spillde läsk på tangentbordet

Tjenare, råka välta glaset på tangentbordet, snabbt som fan drog jag ut kontakten och sköljde under handfatet, sen lade jag den snett upp och ner för att självtorka nu 48h senare så pluggade jag in och 2 knappar spelar allan ballan E och D ger mig massa andra saker i skrivningen resten funkar som det ska. Rgb belysningen är fungerande.
Tangentbordet är xtrfy k4

Så frågan är.. vågar jag gissa på att E och D är förstörda?

Sötast

Vet inte vad gissningar skall hjälpa egentligen.
Är det inte lättare att öppna det och kolla?

Medlem

Kan lika gärna bara vara korrosion, elekroniktvätt kan lösa det.

Medlem
Skrivet av Allexz:

Vet inte vad gissningar skall hjälpa egentligen.
Är det inte lättare att öppna det och kolla?

Öppna vid knapparna menar du?

Medlem
Skrivet av dlq84:

Kan lika gärna bara vara korrosion, elekroniktvätt kan lösa det.

Har man tur så...
(been here, done that med ett k95 platinum och blev adrig av med ghosting efter katten vält cola över tgtbordet)

Medlem

Nu slutade 3:an fungera . Funkade för 10 min sen men inte nu.. samma sak händer med E och D

Medlem

Om man inte öppnar tangentbordet är det inte säkert allt hinner avdunsta på 48 timmar. Jag brukar välta kaffet eller annan dryck över tangentbordet ungefär en gång per år Jag skruvar alltid isär det det och tvättar de olika delarna var för sig och får torka helt innan det monteras ihop igen.

Medlem

Finns lite olika metoder, men om det hjälper eller ej varierar nog.

Testa plocka isär allt igen och gör rent med tex isopropanol, torka av och kör det sedan i diskmaskinen på "det snällaste" programmet som finns (utan keycaps)

Låt det sedan torka längre än 48h och se om det hjälper

Finns en Video på Youtube med Linus Tech Tips som testar bla detta...

Hjälper inget så är det kanske dags att fynda ett nytt....Proshop kör med bra kampanjer på tangentbord just nu om så blir fallet

