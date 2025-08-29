Spillde läsk på tangentbordet

Tjenare, råka välta glaset på tangentbordet, snabbt som fan drog jag ut kontakten och sköljde under handfatet, sen lade jag den snett upp och ner för att självtorka nu 48h senare så pluggade jag in och 2 knappar spelar allan ballan E och D ger mig massa andra saker i skrivningen resten funkar som det ska. Rgb belysningen är fungerande.
Tangentbordet är xtrfy k4
Så frågan är.. vågar jag gissa på att E och D är förstörda?
Om man inte öppnar tangentbordet är det inte säkert allt hinner avdunsta på 48 timmar. Jag brukar välta kaffet eller annan dryck över tangentbordet ungefär en gång per år Jag skruvar alltid isär det det och tvättar de olika delarna var för sig och får torka helt innan det monteras ihop igen.