Borderlands 4 Steamkod

Borderlands 4 Steamkod

Köpte ett nytt kort och fick med en Steamkod för Borderlands 4, inget jag kommer spela så säljes till högstbjudande. Kan hjälpa till att aktivera om det behövs!

Spelet släpps den 12e september
För mer info: https://www.inet.se/kampanj/10026/borderlands-4-geforce-rtx-5...

Hej,
vilket grafikkort kvalificerar? Jag har ett nvdia RTX 5XXX kort
Jag är intresserad för 400kr
Om allt går väl

My Rig https://classic.prisjakt.nu/list.php?ftg_check=on&exclude_ftg...
Fel av mig! Men sjutton vad snabba ni är på att kommentera vad andra gör och inte gör rätt och fel... :/

Nytt bud: 300 kr
Skrivet av RAA76:

300 kr

Hoppsan det blev fel
450kr

