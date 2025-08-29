Borderlands 4 Steamkod

Köpte ett nytt kort och fick med en Steamkod för Borderlands 4, inget jag kommer spela så säljes till högstbjudande. Kan hjälpa till att aktivera om det behövs!
Spelet släpps den 12e september
För mer info: https://www.inet.se/kampanj/10026/borderlands-4-geforce-rtx-5...
Hej,
vilket grafikkort kvalificerar? Jag har ett nvdia RTX 5XXX kort
Jag är intresserad för 400kr
Om allt går väl
My Rig https://classic.prisjakt.nu/list.php?ftg_check=on&exclude_ftg...
Fel av mig! Men sjutton vad snabba ni är på att kommentera vad andra gör och inte gör rätt och fel... :/
300 kr
Hoppsan det blev fel
450kr
Prylar säljes,
köpes,
bytes
och skänkes
