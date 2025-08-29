Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Köpes komponenter till enklare kontorsdator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Köpes komponenter till enklare kontorsdator

Det är snart 10 år sedan jag byggde dator till föräldrarna senast så det är dags igen. De behöver en enklare surf/media-dator men den ska orka med ett par år.

Jag söker därför följande komponenter:

MOBO: B650M med wifi och ddr5
CPU: Ryzen 7 8700G eller motsvarande med integrerad grafik
CPU luftkylare är också av intresse
PSU: 400-500W öppen för förslag - semi-passiv är ett plus
RAM: 32 GB DDR5 EXPO gärna 6000 mhz
M2: 1-2 TB GEN4 någonstans runt 6000-7000 mb/s hastighet

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar