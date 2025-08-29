Köpes komponenter till enklare kontorsdator

Det är snart 10 år sedan jag byggde dator till föräldrarna senast så det är dags igen. De behöver en enklare surf/media-dator men den ska orka med ett par år.

Jag söker därför följande komponenter:

MOBO: B650M med wifi och ddr5

CPU: Ryzen 7 8700G eller motsvarande med integrerad grafik

CPU luftkylare är också av intresse

PSU: 400-500W öppen för förslag - semi-passiv är ett plus

RAM: 32 GB DDR5 EXPO gärna 6000 mhz

M2: 1-2 TB GEN4 någonstans runt 6000-7000 mb/s hastighet

