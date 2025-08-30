Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Sista koll inför beställning - budget ca 20k (4K-gaming)

Sista koll inför beställning - budget ca 20k (4K-gaming)

Var säkert över 10-15 år sedan jag köpte dator sist, så har spenderat senaste tiden på att göra mycket research.
Har landat i följande bygge och tar gärna sista input innan jag beställer.

Jag har en Acer Nitro 28"-skärm med 4K, så tanken är att kunna maxa skärmen.
Fokus på BF6 och liknande grafiktunga spel.

Tänkte även köpa Windows 11 Pro och installera via USB. Är det legit att köpa från en sån här sida? Lite väl billigt. https://keytive.com/sv/produkt/microsoft-windows-11-pro-oem/

Mina tankegångar när jag valt komponenter:

  • Mus funderar jag på trådlösa Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 och än så länge har jag inte hittat det trådlösa tangentbordet jag vill ha, då den behöver vara så liten som möjligt men ändå funktionell.

  • Kombinationen av vald CPU och GPU verkar vara väldigt kraftfullt, även fast jag vet att 9070 XT är billigare. Jag har dock inga problem att lägga en slant extra för 5070 Ti och få lite mer prestanda.

  • Chassit väljer jag för att jag helt enkelt tycker det är snyggt.

  • Moderkort vill jag framtidssäkra, så har valt B850 av den anledningen.

  • RAM (32 GB) har 6000MT/s CL30, vilket jag har förstått är det man ska sikta på.

  • SSD valde jag den snabbaste PCIe 4 jag kunde hitta.

  • CPU-kylning verkar vara den mest populära just nu, och till ett oslagbart pris.

Bara en liten Heads-up.

Enligt några recensioner på Amazon gällande Patriot Viper RAM-minnena, så verkar det finnas lite problem med kompatibilitet mellan dessa och det moderkort du har valt.

9070xt presterar bättre än 5070ti bara så du vet.
SSD behöver du inte ha snabbare än 500mb/s om du inte laddar hem massa stora filer/håller på med videoredigering etc, enda gången du märker skillnad på 500mb/s och 5000mb/s är vid installation av spel eller ovan-nämnda

finns det nån anledning att du behöver ha trådlöst tangentbord?

Ser bra ut byt minnena till dessa bara: https://komponentkoll.se/produkt/1382033-corsair-vengeance-dd...

