Sista koll inför beställning - budget ca 20k (4K-gaming)

Var säkert över 10-15 år sedan jag köpte dator sist, så har spenderat senaste tiden på att göra mycket research.

Har landat i följande bygge och tar gärna sista input innan jag beställer.

Jag har en Acer Nitro 28"-skärm med 4K, så tanken är att kunna maxa skärmen.

Fokus på BF6 och liknande grafiktunga spel.

Tänkte även köpa Windows 11 Pro och installera via USB. Är det legit att köpa från en sån här sida? Lite väl billigt. https://keytive.com/sv/produkt/microsoft-windows-11-pro-oem/

Mina tankegångar när jag valt komponenter: