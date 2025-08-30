Ersätta TVn med en LG CINEBEAM Q 4K?

Är det någon som erfarenhet utav en LG CINEBEAM Q 4K?

Funkar det bra att se på filmer när det är lite ljusare ute på kvällen, eller måste man mörklägga rummet för att få en klar bild?

Funderar nämligen på att byta ut min 4K tv. Jag kollar inte tv hela dagarna ändå, och tänker att jag kan istället använda en projektor när jag vill kolla på film.

Jag provade en Samsung freestyle 2, men det var så mörk bild och funkade inte alls att se på om det var lite ljust på kvällen.