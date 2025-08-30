Borderlands 4 Steamkod och Norton 360

Torna
Köpte ett nytt kort och fick med en Steamkod för Borderlands 4, inget jag kommer spela så säljes för 500kr.
Spelet släpps den 12e september
För mer info: https://www.inet.se/kampanj/10026/borderlands-4-geforce-rtx-5...
——————————————-
Jag säljer även NortonLifeLock Norton 360 for Gamers 1Year (3 Devices) ESD - Multilingual Elektronisk
Prisidé: 300kr annars bud
För mer info: https://www.proshop.se/Antivirus-och-saekerhet/NortonLifeLock...
