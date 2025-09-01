Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Gasarmar i full stretch – vad orkar de egentligen, rent teoretiskt?

Gasarmar i full stretch – vad orkar de egentligen, rent teoretiskt?

Är säker på att mina tre skärmar kommer att bete sig bättre – och vara bättre placerade – under mitt villa-snedtak på 60 grader, om jag ger dem låga gasarmar.
Så jag började spåna på sådana. Min oro gällde hur långt en gasarm kan vara utsträckt men ändå klara av skärmens vikt. Ju längre räckvidd, desto fler placeringsmöjligheter.

Med andra ord: hur stark är gasfjädern, och hur mycket klarar den att lyfta vid olika längder?

Alla mina skärmar är 27", väger strax under 5 kg och är cirka 60 cm breda.

Eftersom jag inte har någon testbudget – och inte vill hålla på och beställa/returnera – så grottade jag ner mig med ChatGPT som bollplank. Jag började jämföra olika fabrikat, deras maxlängd, samt vad de klarar att lyfta i förhållande till utsträckt läge. Det gav oväntat olika resultat – och en inte helt väntad vinnare, samt ett prisvärt budgetalternativ.

Det finns ju gott om texter och filmer om monitorarmar, men få fokuserar specifikt på just detta: vad orkar en arm hålla när den är fullt utsträckt? De flesta pratar om montering, bordsskivans tjocklek, infästningar och hur man kan vrida och snurra skärmen – vilket såklart också är viktigt.

Jag har i tråden om våra skrivbord sett många som placerat en pelare eller arm in från sidan för att hålla skärmen, antingen som en skärmfot från tillverkaren eller som något man köpt till. Men de flesta hade en rak lodrät vägg bakom, inte jag. Jag behöver istället låga armar som lutar sig framåt under snedtaket och håller skärmarna svävande en bit från väggen – utan att sticka upp i taket och utan att förlora stabilitet i sidled.

Efter mycket jämförande, mätande och räknande med ChatGPT:s hjälp landade jag i en teoretisk jämförelse mellan följande modeller – alla med gasfjädrar, låg clamp-profil och god räckvidd på pappret:

Modell

Höjdjustering

Räckvidd (horisontell)

Maxlast

iiyama DSG3001C-R1

0–410 mm

≈ 450–500 mm

2–9 kg

Vision VFM-DA/4

0–250 mm

≈ 460 mm

2–9 kg

NB North Bayou F80

≈ 250–300 mm

≈ 470 mm

2–9 kg

Amazon Basics Premium

≈ 330 mm

≈ 520 mm

2.3–11.3 kg

Arctic X1-3D

0–270 mm

ej angiven

upp till 10–15 kg

Obs! Räckvidd i sidled (horisontellt) är uppskattad för vissa modeller, då tillverkarna inte alltid anger detta direkt. Alla data bygger på tillverkarens officiella specifikationer eller dokumenterade användarberättelser.

Alla klarar lätt mina skärmar, även upp till nästan 10 kg, men det som verkligen skiljer dem åt är hur mycket vertikal höjdjustering de orkar – särskilt när armen är fullt utdragen. Det var tydligt att många enklare armar klarar lasten men inte höjden. Jag har idag en höjd från skrivbordsytan till skärmens underkant på ca 20 centimeter.

Jag valde iiyama DSG3001C-R1 (ca 1000:-) till alla tre skärmar just för att få störst höjd- och rörelsemarginal. Men som sagt – detta är en teoretisk analys, baserad på specifikationer, skisser, räckviddsberäkningar och andras erfarenheter. Varför skriver jag ovan att den är okänd? Alla känner till IIyama som en av de bättre skärmtillverkarna, men mängden recensioner och/eller videos som handlar om denna gasarm är nästan lika med noll. Varför vet jag inte.

Arctic X1-3D (c:a 450:-) sticker ut som ett starkt budgetalternativ för tyngre paneler eller robustare skrivbord – även om den kräver lite mer justering för lättare skärmar.

Det intressanta med denna teoretiska jämförelse blir också att se hur den slår i verkligheten. Jag får mina armar imorgon och skall testmontera någon så fort jag kan, så då blir det också ett mått på teori mot verklighet.

Håller det?

Observera: Inlägget fokuserar på standard 27" skärmar (~5 kg). Ultrawide-skärmar, t.ex. 49" 32:9, väger ofta 11–12+ kg och kräver monitorarmar med högre lastkapacitet (10–15 kg+).

Bildexpert 📺

Hoppas du får bra svar. Det viktiga med gasarmar är kanske inte vad de orkar teoretiskt, utan vad de orkar rent praktiskt. Så hoppas du får bra utfall på det praktiska.

Medlem

Nu kanske jag är korkad men nog är väl maxvikt för en gasarm vad den orkar i alla lägen ändå? varför skulle en gasarm vara specad för något annat?

Medlem
Grejen med just gas"fjädrar" är att dom har en konstant styrka, d.v.s. dom beter sig inte alls som en fjäder.
Så dom är lika starka över hela arbetsområdet.

ToT har såklart en video om dessa:

Medlem

Jag har en dubbelarm där ena skärmen är en rätt tung 27:A och den andra en 24:A. Den stora står nästan rakt ut i sidled medan den lilla sitter på en nästan ihopvikt arm och därmed sitter över foten. Har haft det så i typ fem år och aldrig märkt att 27:an droppar eller är betydligt lättare att sänka än höja, den sitter snarare som berget när man försöker flytta den. Det enda jag haft problem med är tilten, tar man i skärmen lite fel böjer den sig gärna framåt och är lite störig att få tillbaka.

Bildexpert 📺
Skrivet av tonii:

Nu kanske jag är korkad men nog är väl maxvikt för en gasarm vad den orkar i alla lägen ändå? varför skulle en gasarm vara specad för något annat?

Gå till inlägget

Toleranser. Allting har toleranser. Likt så mycket annat finns det ingen specifikationspolis som säger exakt vad "5 kg" innebär. ±0,5° svikt vid full last? Eller är det ±5° vid full last? Och så vidare.

Medlem
Skrivet av Laxpudding:

Toleranser. Allting har toleranser. Likt så mycket annat finns det ingen specifikationspolis som säger exakt vad "5 kg" innebär. ±0,5° svikt vid full last? Eller är det ±5° vid full last? Och så vidare.

Gå till inlägget

Absolut och när jag tar en rundsling på jobbet som är gjord för 1t så vet jag att den klarar 5t. Samma princip borde såklart gälla en enkel gasarm för skärmar, eller något annat som ska klara en maxvikt utan vidare specifikationer.

Skrivbord är ett exempel där det tydligt framgår att klarar den t.ex. 200kg så är det fördelat jämnt över hela ytan och inte på en enskild punkt.

Medlem
Skrivet av Laxpudding:

Hoppas du får bra svar. Det viktiga med gasarmar är kanske inte vad de orkar teoretiskt, utan vad de orkar rent praktiskt. Så hoppas du får bra utfall på det praktiska.

Gå till inlägget

Oja, men ser nu att min leverans är några dagar fösenad...

Det handlar också om fästet, att det är stabilt och att infästningarna inte sviktar så det är nog en förenkling att påsta att allt hänger på "gasen". Även bordet och dess material förvisso, men det är en annan femma.

